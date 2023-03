In deze diplomatieke ijstijd zijn zelfs ereconsuls verworden tot strategische schaakstukken

Plaats van handeling: de beeldentuin van kasteel Strijthagen. De Russische kasteelheer, kunstenaar Alexander Taratynov, geeft een rondleiding. We lopen langs de beelden in het park rond de visvijver, het gesprek schuurt, Taratynov vreest een ‘negatief artikel’.

Zijn 18de-eeuwse kasteel vol kunst is namelijk het nieuwe kantooradres van de ereconsul van Rusland in Nederland – althans op papier. De consul, een Nederlandse zakenman die president Poetin bewondert, werd eerder verbannen uit Maastricht nadat hij de oorlog in Oekraïne omschreef als ‘een vredesmissie’.

De 66-jarige Taratynov, hij bezit ook de Nederlandse nationaliteit, maakte naam met levensgrote, in brons gegoten plastieken, vaak van historische figuren, uitgewerkt met een ongewoon oog voor detail: ragfijn kant en levensechte plooien.

We staan stil voor een kleurrijk beeld van een man die door een geopend raam lijkt te springen. Dat is Peter de Grote, de Russische tsaar die rond het aanbreken van de 18e eeuw Nederland bezocht. De ene helft van het open raam symboliseert Nederland. De andere helft is Rusland.

Mensen in zijn omgeving plagen hem ermee, ze zeggen dat hij in deze tijd maar een nieuw beeld moet maken, een exemplaar met dichtgemetselde ramen.

Wat Taratynov betreft, is de komst van het consulaat naar zijn kasteel in het belang van beide landen. Nederland heeft ook een honorair consul in Rusland, om precies te zijn in de oliestad Yuzhno-Sakhalinsk, op negen uur vliegen ten oosten van Moskou, niet ver van de haven van Korsakov.

In de diplomatieke rangorde stelt een ereconsul niets voor. Maar in deze diplomatieke ijstijd zijn zelfs ereconsuls op verre buitenposten verworden tot strategische schaakstukken. Als Rusland geen consulaat in Landgraaf zou mogen, stelt Taratynov, ‘dan sluit Rusland natuurlijk het Nederlandse consulaat in Yuzhno-Sakhalinsk’.

Op de binnenplaats van het kasteel staan we stil bij zijn bekendste werk: De Nachtwacht 3D, 22 driedimensionale bronzen beelden van figuren uit Rembrandts schilderij De Nachtwacht, die hij maakte samen met de Russische beeldhouwer Michail Dronov. Ruim tien jaar prijkten de beelden op het Rembrandtplein in Amsterdam, elke toerist wilde ermee op de foto.

Detail van de Nachtwacht 3D-beelden op de binnenplaats van kasteel Strijthagen in Landgraaf. Alexander Taratynov wilde zelf niet op de foto, hij vreest voor een 'negatief artikel'. Beeld Ana van Es

Het klinkt gek, maar er bestaat een lijntje tussen deze beelden geïnspireerd op Nederlands beroemdste schilderij en de vestiging van het Russische consulaat op dit kasteel.

In de woorden van Taratynov: de beelden hebben ‘ruimte’ nodig. Toen ze nog op het Rembrandtplein stonden, was er aanhoudend gesteggel over de huurvergoeding. Toen de bronzen giganten weer eens plotsklaps moesten verhuizen – Taratynov had toen nog geen kasteel – schoot een kennis te hulp.

Dat was Constantijn van Vloten, nu ereconsul. Hier neemt het verhaal een duizelingwekkende afslag: Van Vloten is óók kasteelheer. Hij bewoont een chateau vlak over de grens in België. De Nachtwachtbeelden mochten logeren in de lommerrijke tuin van dat chateau.

Zijn beide mannen bevriend? Dat woord miskent de nuance. ‘We kunnen niet op hetzelfde niveau over cultuur praten.’

Nu zijn de rollen omgedraaid. Van Vlotens consulaat behoeft een adres in Nederland, dus zijn Belgische chateau valt af. Taratynov, inmiddels zelf kasteeleigenaar, aarzelde niet en opende gastvrij zijn poort. Hij wil dat landen met elkaar in ‘dialoog’ blijven, hij biedt ‘mensen een plek om met elkaar te praten’.

De Russische ambassadeur liep hier ook wel eens door zijn beeldentuin. Maar als het over Oekraïne gaat, spreekt Taratynov onomwonden over ‘de oorlog’ – een term die je in Russische staatsmedia niet gauw aantreft. En waar de consul Poetin ophemelt, houdt Taratynov zich op de vlakte.

‘Nederland is een democratisch land’, zegt hij na een zoveelste stilte in de beeldentuin. ‘Dus politici mogen zeggen wat ze willen, kijk naar Geert Wilders, daar hoeven we het ook niet allemaal mee eens te zijn. Zo is het ook met de consul.’

Op donderdag 2 maart, ik zit deze column te schrijven, gaat de telefoon. Taratynov aan de lijn. Hij klinkt aangeslagen. Het consulaat vertrekt per direct uit zijn kasteel. De Russische ambassadeur heeft hiertoe besloten nadat Taratynov ‘bedreigingen’ ontving richting het kasteel en zijn beelden.

Voorlopig komt er geen nieuw adres. Als dit betekent dat het consulaat verdwijnt, dan ziet het er ook slecht uit voor die andere pion op het diplomatieke schaakbord: de Nederlandse post in Joezjno-Sakhalinsk.