In Den Haag bestaat grote bewondering voor mensen die ‘weten hoe de hazen lopen’. Dilan Yesilgöz weet dat precies

We herinneren ons vast nog wel de beelden van weerbare, Staphorster mannen, die een demonstratie tegen Zwarte Piet onmogelijk maakten met intimidatie en geweld, terwijl de politie werkloos leek toe te kijken. Na onderzoek zei de gemeente dat het inderdaad niet zo goed was gegaan. Van de andere kant: ze provoceerden wel, ze lokten wel uit.

Hetzelfde verschil zie je bij boeren en klimaatactivisten. De boeren mogen vernielen, dreigen en provinciehuizen binnenrijden. Jongeren die liedjes zingen voor een beter klimaat worden bij het derde couplet van de rijweg gespoten.

Onze minister van Justitie en Veiligheid is Dilan Yesilgöz (VVD). Op inhoud, kennis en ervaring is ze niet gekozen, want die ontbrak. Waarop wel? In Den Haag bestaat grote bewondering voor mensen die ‘weten hoe de hazen lopen’, hoe het spelletje wordt gespeeld. Yesilgöz weet dat precies. Ze is een haas, een echte, Haagse. Haziger kun je ze niet bestellen.

Over de auteur

Peter Middendorp is schrijver en columnist van de Volkskrant. Van zijn hand verschenen onder meer de romans Vertrouwd voordelig en Jij bent van mij. Columnisten hebben de vrijheid hun mening te geven en hoeven zich niet te houden aan de journalistieke regels voor objectiviteit. Lees hier onze richtlijnen.

Toen zij Kamervragen kreeg over het ogenschijnlijke gebrek aan neutraliteit van de politie, werd ze vreselijk boos. Niet echt natuurlijk, maar hazig, camera-boos. ‘Zo laat ik mijn mensen niet wegzetten!’, riep ze. Alsof ze pal voor de politie ging staan, haar mensen.

Ze had ook pal voor de rechtstaat kunnen gaan staan – ze is minister van Justitie, niemand had er raar van opgekeken. 30 procent van de agenten is vatbaar voor extreem-rechts, heeft de politie berekend – er is dus misschien best wat aan de hand. Maar Yesilgöz deed alsof die arme agenten, die nooit een foutje maken, heel gemeen werden aangevallen, terwijl ze er niet bij waren, ze konden zich niet verdedigen. Goddank dat zij er was om het voor ze op te nemen, met alles wat ze in zich had.

Zo maak je misbruik van het moment, de aandacht van Kamer en publiek, ten koste van het onderwerp – voor haar telt alleen de prachtkans om zichzelf te laten zien of, in hazen-taal, een beeld van zichzelf neer te zetten.

De politie werd trouwens ook niet ‘weggezet’, dat maakt zij ervan. Kritiek op de politie is kritiek op haar, zij is verantwoordelijk. Maar ze leidde de kritiek door naar de politie, die er niet bij was en zich niet kon verdedigen, en ging er verontwaardigd bij staan te roepen dat ze ‘niet zal laten gebeuren’ wat ze net onder onze ogen zelf liet gebeuren.

Nu is Yesilgöz lijsttrekker van de VVD. Toen haar werd gevraagd hoe ze dacht over samenwerking met de PVV, antwoordde ze niet: nee, natuurlijk niet. De PVV is een ondemocratische, één-leiderpartij. Het is al gek dat ze in de Kamer zitten en mogen meedoen met de verkiezingen. Je laat toch ook geen speerwerpers toe bij het voetballen?

In plaats daarvan antwoordde ze dat ze eerst nog even wilde afwachten waar de heer Wilders mee zou komen. Maar ook daar kon weer geen hout van kloppen – we weten allang waar hij mee komt, hij komt al honderd jaar met hetzelfde.

Wat bedoelde ze wel? Wat betekenden deze keer de woorden die ze gebruikte? Ik denk: ‘Samenwerken met de PVV? Zin in!’ Maar we weten het niet, we moeten er maar een slag naar doen, hazen geven niet om waarheid als iedereen naar ze kijkt.