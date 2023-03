Het enige wat ik met de Vermeer-tentoonstelling kan vergelijken in de recente geschiedenis, is een vliegreis vanaf Schiphol maken in de zomer van 2022. Iedereen wilde het, het was voor weinig mensen weggelegd, iedereen had het er de hele tijd over, mensen deelden tips en trucs, er werd over gedaan alsof het de allergrootste levensbehoefte ooit was, er waren geruchten over handige privilegepasjes, je maakte je zorgen of je er ooit naar de wc zou kunnen.

In de zomer van 2022 heb ik een vliegtuig gehaald, en ik beschik ook over de ULTIMATE VERMEER HACK. Die heb ik niet zelf bedacht (mijn man heeft dat gedaan, want hij is een ULTIMATE VERMEER CRACK).

Eerst moet je, vind ik, de documentaire Dicht bij Vermeer bekijken, want dan krijg je een idee hoe ze al die schilderijtjes bij elkaar hebben gekregen (geen sinecure, dat spoil ik vast), en, belangrijker, kun je erna betweterig over de tentoonstelling lopen. Zelf had ik met behulp van de documentaire vastgesteld dat een van de werken geen echte Vermeer was, en toen kon ik in het museum hoofdschuddend en met een wenkbrauw omhoog bij dat schilderij gaan staan. Ik kon ook steeds dingen zeggen als: ‘Dat dat sneue museum in Braunschweig Meisje met een wijnglas niet wilde uitlenen, dat gelóóf je toch niet!’

Goed, de studie kunstgeschiedenis is middels anderhalf uur lekker een film kijken afgerond, en dan kun je naar het museum. Als je zoals mijn man een ultimate Vermeer crack bent heb je al in 1998 een tijdslot bemachtigd, en als je mij bent niet. Dan leen je een vriendenpas van iemand die in 1998 een vriendenpas heeft gekocht bij het Rijksmuseum. (Nee, die verstrekken ze niet meer, net zoals Schiphol in die hysterische zomer alras stopte met het verstrekken van Priviumpassen.)

Ga voor openingstijd in de rij staan, dan ben je de tweede of derde persoon die het museum entert. Loop door naar de verste zaal van de expositie. Daar is op dat moment niemand. Je bent helemaal alleen met allemaal Vermeers. Je voelt je nog beter dan die keer in de zomer van 2022 toen je je vliegtuig had gehaald.

Je staat oog in oog met Vermeers mooiste schilderijen, want dat is ook leuk aan deze lifehack: zijn lelijkste schilderijen (ik mag dat zeggen want ik heb de documentaire bekeken) zijn zijn vroegste werken, en die hangen in de eerste zalen, waar al een paar minuten na openingstijd honderden mensen elkaar compleet vertrappelen.

Loop in tegengestelde richting door de tentoonstelling terug, en geniet van het feit dat alle andere mensen deze looproute niet hadden bedacht.

Want het is fantastisch om een Vermeer van dichtbij te zien, maar het is misschien nog wel fantastischer om de slimste te zijn van duizenden museumbezoekers.