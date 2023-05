In de veenkoloniën kun je zien hoe mensen zonder kansen zich proberen te beschermen

Een kwart van de mensen in de veenkoloniën is afhankelijk van sociale voorzieningen, en ook een op de vier kinderen, daar is iets mee, die heeft wat, een rugzakje, van licht tot veel te zwaar. Het zijn cijfers die weleens opduiken in kranten, rapporten en gesprekken met mensen die er wat van weten, maar die niemand echt goed kan verklaren, zonder tenminste meteen van het hellende vlak van de eugenetica te glijden.

Er gaan onderzoekers genoeg naar het gebied, dat is het probleem niet. Allemaal willen ze graag weten hoe het komt dat de mensen er verhoudingsgewijs zo vaak werkloos zijn, arbeidsongeschikt, laaggeletterd en ongezond. Waarom ze altijd zo slecht scoren op wat belangrijk is; de kinderen vallen bij bosjes uit de scholen.

Ze komen er niet uit. Soms lijkt het wel alsof de mensen niet anders willen. Er rijdt geen bus, praktisch is het dus meestal onmogelijk, maar als je evengoed vraagt of ze niet in een fabriek willen werken, een paar dagen per week, 35 kilometer verderop, zijn ze niet geïnteresseerd. Als je vraagt of ze zich uit hun leven willen knippen om tijdelijk asperges te komen steken in Limburg, kijken ze alsof je een raar voorstel hebt gedaan.

In de trein naar Amsterdam kwam ik eens een onderzoeker tegen. Om erachter te komen waarom mensen in de veenkoloniën zo vaak aan overgewicht en hernia lijden, had hij ter plekke een flink aantal huisbezoeken afgelegd. We waren Almere al voorbij, maar hij was nog steeds verbaasd. De colaflessen stonden gewoon op tafel!

Zou het kortom niet ook een beetje aan de mensen zelf kunnen liggen? De cultuur, de regionale mentaliteit, een lokale karakterflauwte? Je mag het natuurlijk niet zeggen, maar het zou kunnen, toch? Zoals er in de buurt van de Tata-hoogovens opvallend veel zieke mensen kunnen worden aangetroffen, maakt de lucht rond lege aardappelmeel- en strokartonfabrieken misschien wel lui en duf.

Alles is waar, denk ik weleens, op zijn minst een beetje. Er is geen werk, er valt niks te werken, in sommige families is bijstand erfelijk. Ouders hebben hun kinderen ook gezegd: doe maar alsof je er niks van snapt. Zeg maar dat je last hebt van de rug. Maar onder de omstandigheden was dat misschien wel het beste advies dat ze konden geven, want was het kroost eenmaal door ‘de keuring’ – voor sommigen een overgangsrite, vergelijkbaar met het eindexamen – was het binnen: een baan bij de sociale werkplaats, een vast salaris, zekerheid.

Als ik het goed heb onthouden, beschreef Rudy Kousbroek in zijn boek Het Oostindisch kampsyndroom onder andere hoe Nederlanders zich in gevangenschap van de Japanners soms gedroegen zoals de ‘inlanders’ onder hun bewind hadden gedaan: alsof ze er niet veel van begrepen. De observatie trof lang niet iedereen even aangenaam, de jappenkampen waren geen plantages, maar voor mij liet het boek vooral zien hoe mensen zonder kansen zich proberen te beschermen.

De sociale werkvoorziening is wegbezuinigd, een sterfhuis; het kwart afhankelijken zoekt het voortaan maar uit. Vroeger hadden mensen er een baan, zegt de directeur. Dan konden ze zeggen: ik ben schilder, metselaar, ik zit in de verpakking of het groen. Soms werkten er hele families. Er ontstonden relaties, mensen trouwden, kochten een huis.

Intussen, als je nu door sommige dorpen rijdt – de waardigheid bladdert er van de kozijnen.