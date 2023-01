In de tandartsstoel had ik alle tijd om het een en ander te vervloeken

Nadat ook de tweede premolaar superior sinister wegens ‘mobiliteit’ uit mij was getrokken, slaakte mijn tandarts een zucht en mompelde allerlei termen die ik liever niet had verstaan. Te weinig kiezen over in de bovenkaak, onrustig tandvlees, en toen: ‘uitneembare prothetische voorziening’… Wacht, betekende dat wat ik dacht dat het betekende?

Dat deed het. Een gebitje. In de categorie klein leed toch wel een flinke.

Terwijl zij de behandeling voortzette, had ik alle tijd om het een en ander te vervloeken. De erfelijkheid, die me belastte met paradontitis. De jaren zeventig, toen beugeltjes voor jonge kinderen nog nergens voor nodig waren. De suboptimale levensstijl die ik er in latere jaren zo nodig op moest nahouden, in combinatie met een zorgeloze inborst die me telkens weer influisterde dat het niveau van de mondverzorging ook wel morgen kon worden opgekrikt.

En ten slotte de tijd, die je niet terugkrijgt om het allemaal anders te doen.