Ik werd naar de relaxruimte gebracht. Dat was in feite gewoon een van de kleedkamers in het gigantische theater, maar deze mocht relaxruimte heten omdat er een massagestoel stond van het merk Massagio. De dame die mij naar de Massagio begeleidde, deed dat met een samenzweerderige glimlach, waardoor ik mij afvroeg hoe vaak ze zelf in de Massagio zat.

In de relaxruimte stond de Massagio discreet achter een muurtje. ‘Je kunt de ruimte van binnenuit op slot doen,’ zei de dame, waarop ik het nodig vond te benadrukken dat ik niets te verbergen had. Daarna gaf ze nog een waarschuwing: ‘Hij pakt je kuiten wel flínk hoor!’

Dat bleek mee te vallen. De massagestoel duwde en kneep. Dat knijpen ging door het opblazen en leeg laten lopen van luchtkussentjes rondom mijn nek en kuiten. Als de kussentjes leegliepen leek het of de Massagio zuchtte: ‘Meid, je zit hier he-le-maal vast.’