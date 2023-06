In de Colombiaanse jungle kwam het nieuwe en het oude samen

In het wonderbaarlijke verhaal van de vier kinderen die na veertig dagen levend werden teruggevonden in de Colombiaanse jungle komt het nieuwe en het oude samen. Een Nederlands bedrijf leverde cruciale informatie over de plek waar het vliegtuig is neergestort. Met behulp van hoogwaardige technologie konden zij vanuit Arnhem ‘zien’ wat tot voor kort niet gezien had kunnen worden.

Op de grond was het nut van zicht juist beperkt. Het oerwoud is ter plaatse zo dicht dat reddingswerkers waarschijnlijk meerdere keren vlak langs de verzwakte kinderen zijn gelopen zonder ze te zien. Uiteindelijk werd het viertal gevonden door een inheems reddingsteam dat eerst een ritueel had uitgevoerd met het traditionele psychedelische middel ‘yagé’, ofwel ayahuasca. ‘De blik van zij die yagé nemen reikt ver voorbij wat wij zien’, verklaarde de teamcoördinator in The Guardian. ‘Hij wordt een dokter, een panter, een tijger, een poema. Hij heeft de capaciteit om te kijken.’

Twee werelden die elkaar zelden raken, allebei essentieel.