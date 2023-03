Soms komt er een woord in je hoofd op; als een luchtbel uit een moeras. Plop. Op de stralende ochtend waarop ik me naar het stembureau begaf om me te bemoeien met het bestuur van dit land, was het opploppende woord ‘keuterboer’.

Waar is de keuterboer gebleven? En, nu ik er toch over nadacht, wat was een keuterboer eigenlijk precies? Nou, een kleine boer met een paar stuks vee, geen grootgrondbezitter dus, maar meer iemand die in een ‘kot’ woonde (kot --> keuter). Het woord ‘cottage’ is er ook aan verwant.

De echte keuterboeren hadden een zwaar leven, maar ik zag inmiddels wel weer een toekomst voor de keuterboer. Als je het ‘kot’ een tiny house noemt en die paar stuks vee een duurzaam agrarisch bedrijf – waarom niet?

En zou er sowieso niet meer gekeuterd moeten worden, binnen allerlei beroepsgroepen? Waarom zou het keuteren alleen aan boeren voorbehouden zijn? Ik dacht aan keuterwebdesigners, keuterinterimmanagers en keutercontrollers.