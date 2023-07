‘Ik wil papa’, zei een peuter in een café tegen zijn moeder. ‘Dat kan nu niet’, zei ze rustig. ‘Ik wil papa’, zei de peuter. ‘Nee’, zei ze weer rustig. De peuter herhaalde: ‘Papa, papa, papa, papa.’ Kortom, een gewoon ouder-peutergesprek.

Op geen enkel moment liet de moeder een getergde zucht horen. Ook deed zij niet aan stemverheffing. Het bijzondere was dat dit de peuter niet uitlokte tot huilen of gillen. Ik weet niet of het een bijzonder zen-achtig kind was, maar bij de meeste peuters voel je de escalatie toch wel aankomen als hun bevelen niet worden opgevolgd. Zeker als ze voelen dat ze op een plek zijn waar mama écht wil dat hij stil is.

Deze peuter niet. Hij bleef gewoon met tussenpozen ‘papa, papa’ zeggen. De moeder, op even rustige toon: ‘nee... nee...’ Het werd een soort mantra, waar iedereen in het café uiteindelijk rustig van werd.