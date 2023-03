Ik was de enige die nog niet had bevestigd dat mijn vader niet meer te redden was geweest

Het is alweer vijf jaar geleden dat mijn vader is overleden, maar soms denk ik nog weleens: die man had eigenlijk helemaal niet dood hoeven te gaan. Als we beter hadden geweten wat er aan de hand was, als we alles wat beter hadden begrepen.

Nu, na corona, leid je iemand zonder een goed functionerende afweer niet meer de drukte in, naar feestjes, waar gepraat, gekust en geknuffeld wordt, maar toen dachten we er niet over na. Nu zou je vragen waarom je vader zonder afweer op een drukke ziekenzaal ligt, waar iedereen de hele dag in- en uitloopt, hoestend en proestend, en waar iedere patiënt een eigen, luidruchtig besmettelijke ziekte heeft. Toen niet – kennelijk zag niemand gevaar.

Na zijn dood woonde mijn moeder een tijdlang in een appartement met uitzicht op een kerkhof. Iedere ochtend kwam daar rond koffietijd dezelfde duif op de vensterbank zitten, en die keek haar dan soms zo aan dat ze echt even dacht van, wacht even, dit kan toch niet, Joop? Nu woont ze in een bungalow en zit er elke dag een ekster op de schutting. Mijn moeder houdt niet van eksters, dus we denken niet dat hij het is.

Laatst zaten we bij elkaar, twee zussen, moeder, ik en een fles champagne die nog van mijn vader was geweest. Mijn oudste zus vertelde dat ze in het ziekenhuis was geweest en daar met de artsen had gesproken, omdat ze nog veel vragen had gehad over die laatste, snelle weken. Maar nu kon ze hardop zeggen wat de artsen zeiden: hij was niet meer te redden geweest.

Mijn moeder en jongste zus waren het ermee eens. Het was allemaal zo snel gegaan, er was zoveel tegelijk aan de hand geweest, en er is veel moeite gedaan, alles is gedaan, iedereen heeft alles uit de kast getrokken, zouden we zelfs wel willen zeggen, maar hij was niet meer te redden geweest. Wat we ook hadden gedaan.

Ik schonk in. Ze keken naar de champagne alsof mijn vader, behalve in gevogelte, ook vloeibaar bij ons op bezoek kon komen. Daarna keken ze nogal indringend naar mij, serieus en ongeduldig. Ik was de enige die nog niet had bevestigd dat hij niet meer te redden was geweest. En als we nou samen besloten dat het zo was, was het wel zo leuk als ik meedeed.

Maar kon ik dat, was de uitspraak wel geldig? Het hing nogal af van de vraag vanaf welk moment je rekende – toen hij ziek werd bijvoorbeeld, of toen hij in allerijl naar de ic werd gebracht. Van de andere kant: wie berusting zoekt, kan niet al te kritisch zijn. En als we een punt kozen, zo dicht mogelijk bij het einde, was de kans het grootst dat we gelijk hadden. Dan konden we klinken en zou vanzelf de vrede volgen.

Hij was niet meer te redden, zei ik. Proost. Daar drinken we op.