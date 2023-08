We gaan een jaar in Engeland wonen. Waarom? Omdat ons dat leuk lijkt. Wat ga je daar doen? Een project met studenten neerlandistiek. Zijn die daar dan? Ja, en ze vinden Nederlands een heel mooie taal. Maar het Nederlands ís toch helemaal geen mooie taal? Daarover blijken de meningen te verschillen.

En waar in Engeland zit je dan? In Sheffield. Help me even... Noordelijk, eigenlijk rechts naast Manchester, naast het prachtige Peak District en tevens de stad waar de film The Full Monty zich afspeelde. O, oké, wat apart. Ja, het is weer eens een andere blik op het leven. Ik was ook wel benieuwd hoe het nu gaat in post-Brexit Engeland, ik ben nieuwsgierig naar de studenten en ik vraag me af hoe Nederland eruitziet van een afstandje. Blijf je dan gewoon wel schrijven? Ja, natuurlijk. Anders zou ik denk ik totaal niet begrijpen wat ik aan het doen was.