Ik kende de ontzettend mooie man al toen hij nog een ontzettend mooi jongetje was

Toen de ontzettend mooie man op het terras verscheen, gebeurde wat er altijd gebeurt: aan diverse tafeltjes werd in samenzweerderige onderonsjes zijn ontzettende mooiheid nog eens vastgesteld, waarna iemand zei: ‘Wel jammer dat hij het zelf zo goed weet’.

Omdat ik de ontzettend mooie man al kende toen hij nog een ontzettend mooi jongetje was, weet ik hoe oneerlijk dit is. Hij was altijd te aardig en te verlegen om zijn fraaie uiterlijk in te zetten. Heel jong trouwde hij zijn jeugdliefde, die hij nog altijd hondstrouw is. Dat hij immuun is voor verval kan hij niet helpen.

Maar het is waar: soms beweegt hij die soepele schouderpartij, kijkt hij vanonder die ellenlange wimpers uit die grote grijsblauwe ogen, en soms zegt hij iets, waardoor zijn gebeeldhouwde kaaklijn de aandacht trekt. Al een jaar of 40 laait dan om hem heen dat bewonderend geruis op, dus inderdaad, hij zal het inmiddels wel goed weten.