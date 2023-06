Op het Holland Festival (het festival waar ik de doelgroep voor zou moeten zijn maar dat toch voelt als iets ‘voor grote mensen’) zag ik een voorstelling van een Engelstalige vrouw die deed alsof ze vertelde, maar eigenlijk voorlas van een teleprompter. Tenminste, er stond een ding dat ik herkende van de speeches van Barack Obama.

Ik denk dat ik hier overheen had kunnen stappen, als de gehele voorstelling niet boventiteld was. De intentie van boventiteling is aardig – waarom zou je ervan uitgaan dat iedereen Engels kan? Maar het effect is dat je je er voortdurend van bewust bent dat elke zinswending minutieus is vastgelegd. Wat binnen een vertelling zou kunnen voelen als een spontaan opkomende gedachte, voelt met boventiteling geforceerd.

Daarnaast heb ik de neiging steeds te checken of de vertaling klopt. Ik hoopte dat de vrouw ineens radicaal zou afwijken van haar eigen boventitels, gewoon omdat ze er zin in had. Dat gebeurde niet.