Ik herinner me niet dat Joop ter Heul ooit een triomf beleefde

Op Radio 1 ging het over de overwinning in de Vuelta van Annemiek van Vleuten. Presentator Astrid Kersseboom leidde het onderwerp in door tegen sportcommentator Tom van ’t Hek zeggen: ‘Tom, om maar een variant te gebruiken, het leek wel een meisjesboek!’ Van ’t Hek reageerde: ‘Het was werkelijk dan wel een heel mooi en spannend meisjesboek.’

Het was aardig geprobeerd, qua inclusiviteit, maar heroïsche overwinningen komen geloof ik niet voor in meisjesboeken, dat is nu juist het probleem. Ik herinner me in ieder geval niet dat Joop ter Heul ooit een triomf beleefde, laat staan van sportieve aard. (Wat deed ze überhaupt? Ik weet het niet meer. Uiteindelijk kreeg ze een saaie man.)

Sommige problemen lossen zichzelf op, want niemand leest Joop ter Heul meer, en hetzelfde geldt voor De A.F.C-ers. De jongensboekmetafoor zal dus ook uitsterven. Misschien kan het sportjournaille nu alvast vergaderen over een nieuw cliché voor de komende decennia.