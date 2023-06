Ik heb me vaak afgevraagd wat er in een hoofd rondgaat voordat iemand het roer omgooit en de verkeerde kant opgaat

Vroeger was Wierd Duk journalist, bekroond en bewonderd. Hij ging naar de oorlog in Tsjetsjenië om er verslag te doen. Tussen de moedige bedrijven door bekommerde hij zich daar volgens de verhalen ook nog om oorlogsweesjes, zonder ermee te koop te lopen.

Intussen stelt hij zijn achterban op Twitter vragen over het gevaar van woke, vreemdelingen of het duivelskruid in de oren van minister Kaag, meestal terloops geformuleerd – valt het jullie ook op dat steeds meer mensen asielzoekers stom vinden? Een stuk of drie van de gewone mensen die het fraaist reageren, mogen daarop in zijn Telegraaf-rubriek over de stemming in het land vertellen dat ze asielzoekers inderdaad stom vinden, steeds stommer, lijkt het wel, net als trouwens steeds meer Nederlanders.

Zo peilt hij de stemming – hij steekt zijn vinger in zijn achterste en houdt die omhoog. Geen keizer zonder kleren, maar een man met een vieze vinger.

Ik zag alleen stukjes van het Kamerdebat waarin Duk veelvuldig werd genoemd, maar ik hoorde de leden ernstig spreken, alsof er weer iemand expres op zijn meningsuiting was gaan zitten. Caroline van der Plas was er als de kippen bij om het vingerwerk van Duk te verdedigen; ze laat geen kans onbenut om te laten zien waar ze werkelijk staat.

Lang geleden alweer, enkele jaren voordat Duk de meer algemene journalistieke methoden voor de huidige aan de wilgen hing, kwam ik hem eens tegen en kreeg ik zo veel complimenten dat ik wilde zeggen: ik kijk tegen jou op, hoor, je draait de zaken om.

Joost Niemöller, ooit ook journalist, schreef eens over een boekpresentatie dat je er weer had kunnen zien hoe de grachtengordel-elite te werk ging. Ik had hem wel zien zitten in een hoekje, warm en achterdochtig, alsof hij dacht dat hij door iedereen werd uitgekotst om zijn meningen, maar de meeste gasten kwamen uit Drenthe en wisten niet wie hij was. Toen was ik ook verbaasd: hij had veel meer boeken geschreven, hij woonde zowat in de grachtengordel, ik was er op bezoek – waarom dacht of deed hij dat het andersom was?

Ik heb eerder een column aan Duk gewijd, en ook toen kreeg ik daar tijdens het schrijven al een beetje spijt van. Het was een hard stukje, te hard, maar dat kon nog niet verklaren waarom hij op de radio schreeuwde dat ik zijn werkgever erbij haalde, meteen daarna mijn baas belde en in de dagen erop zijn trollenleger in beweging bracht met meer dan honderd Twitterberichten, een behandeling die intussen als mild zal worden ervaren.

Ik heb me vaak afgevraagd wat er in een hoofd rondgaat voordat iemand het roer omgooit en rechtstreeks de verkeerde kant opgaat. Nu ik 50 ben, de leeftijd heb waarop het vaak gebeurt, begint er iets te dagen, want het is de fase waarin je je afvraagt: levert het wel wat op wat ik doe, is de balans tussen kosten en baten wel gezond? Dus misschien is dit de echte vraag: wat gebeurt er in een hoofd als het antwoord daarop tegenvalt?

Blijft over de vraag waarom de mannen konden denken dat ik de macht heb om ze kwaad te doen. Klopt het gewoon niet, zoals met de rest van hun gedachten? Of onderschat ik mezelf en kunnen stukjes als deze hun invloed werkelijk beperken?

Hopen en je best doen, meer kun je niet.