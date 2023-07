Ik had me de kunst van het manifesteren eerder eigen willen maken

Vlak voordat wij naar de scheepswerf werden gesleept voor onderhoud aan onze woonboot, hoorde ik over ‘manifesteren’. Dat is een spirituele techniek waarmee je volgens het blad Happinez alles waar je van droomt kunt ‘bestellen’ bij het universum. Op internet vind je er dolenthousiaste verhalen over.

Had ik eerder geweten dat wij omringd zijn door een soort Bol.com waar geluk, geld en liefde altijd uit voorraad leverbaar zijn, dan had ik me de kunst van het manifesteren wel eerder eigen gemaakt. Het schijnt een kwestie te zijn van ‘blokkades’ uit de weg ruimen. Nu is het natuurlijk mijn eigen schuld dat ik met een brandslang in de aanslag giftige dampen sta te inhaleren omdat er staalplaten tegen de scheepsromp worden gelast. Een manifesteerder had bij het universum gewoon ‘geen fik’ besteld.

Dat de Oekraïense lasser op elke plaat een smiley met konijnenoren tekent is waarschijnlijk een stukje positiviteit dat het universum ons alvast zomaar cadeau doet. Noem het klantenbinding.