Ik ga een integriteitsbureau beginnen. Door mij in te schakelen, laat u zien dat u het méént

Ik ga een integriteitsbureau beginnen. Er blijkt veel behoefte te zijn aan onderzoekers met een neus voor morele onregelmatigheden. Nou ben ik de beroerdste niet, ik pak de taken graag op waar het nodig is. Laat ik met het belangrijkste beginnen: geld. Het tarief voor mijn werkzaamheden is strikt vertrouwelijk. U moet het zo zien: een rapport met een conclusie die de reeds door u genomen besluiten draagt, is onbetaalbaar.

Mijn hele werkproces is trouwens strikt vertrouwelijk. De bevindingen van mijn integriteitsbureau zijn zo vreselijk geheim, dat ik ze bij voorkeur onder de pet houd. U moet het doen met een korte, strikt vertrouwelijke samenvatting. Nu vraagt u: hoe zit dat dan met hoor- en wederhoor? Dat gelazer moet u zelf uitzoeken. Ik rapporteer alleen.

Mijn expertise laat zich het best omschrijven met de term ‘gedoe’. Wat voor gedoe? Alles wat zich kan afspelen met, in of tussen collega’s. En leidinggevenden, uiteraard. Die onderzoek ik het liefst, gezien de macht die zij uitoefenen. ‘Pardon’, vraagt u, ‘welke macht?’ Dat laat zich moeilijk concretiseren. Kijk, een leidinggevende heeft een sturende rol in de organisatie en kan – sommigen zouden zelfs zeggen: moet – mensen aanspreken op hun werk. Dat zal allemaal wel, het mag in geen geval ertoe leiden dat iemand zich onheus bejegend dreigt te gaan voelen. Er kan daardoor binnen het team een sfeer ontstaan. Pakt u de boel dan maar in.

U moet dus onverbiddelijk zijn. Elke zweem van machtsmisbruik dient grondig te worden bestreden. Ik zie u knikken, logisch: niemand wordt blij van een woord dat eindigt op -misbruik. Die term mag u trouwens niet verwarren met misbruik in strafrechtelijke zin, daar hebben we het niet over. Welnee, voor juridische kwalificaties moet u bij de rechtbank zijn, u weet wel: dat instituut voor procedurele waarborgen. Als u prijs stelt op een rechtvaardige procesgang, moet u het zelf weten. In dat geval zijn er ook arbeidsrechtelijke wegen die u kunt bewandelen. Daar ga ik verder niet over.

Mijn integriteitsbureau richt zich op alle gevallen daarbuiten. Buiten de gangbare juridische wegen dus. U kunt zich daarbij bedienen van leuzen als: ‘Wij doen een sterk appèl op het morele kompas van onze mensen.’ Of: ‘Binnen onze organisatie is geen ruimte voor grensoverschrijdend gedrag.’ Door mij in te schakelen, laat u zien dat u het méént. Het volk zal steil achteroverslaan van uw daadkracht.

Wat valt er allemaal onder de noemer ‘grensoverschrijdend gedrag’? Al sla je me dood. Maar ik ga grondig te werk, en zorgvuldig bovendien. Dat kan wat diffuus klinken, terwijl iemands hele carrière onherroepelijk beschadigd wordt. Vooruit, laat ik het hierop houden: soms kan gedrag wenselijk zijn, soms niet. Het is aan u om de grenzen te bewaken.

U heeft nog een lastige kwestie: moet de naam van de persoon over wie het gaat wel of juist niet openbaar worden gemaakt? Dat hangt ervan af. Er zijn gevallen denkbaar waarin het mooi uitkomt om de boel finaal uit de klauwen te laten lopen. Media lopen overal hijgerig achteraan en voor de publieke opinie zijn feiten minder relevant. Aldus kan de druk makkelijk worden opgevoerd tot iemands positie – helaas, pindakaas – onhoudbaar is. Het is de kortste route om van de beschuldigde af te komen. Mocht overigens de suggestie worden gewekt dat u zich, door die route te volgen, zélf schuldig maakt aan machtsmisbruik, kan ik u helaas niet verder helpen. Dat onderdeel valt buiten het bestek van mijn expertise. U zult daarvoor een ander integriteitsbureau moeten inschakelen, keuze genoeg.