Ik citeerde Mark Twain, zonder hem te noemen. Het kwam me op een boel complimenten te staan

De wijsheid luidt: ga nooit in discussie met idioten, want ze sleuren je mee naar hun niveau en verslaan je daar op ervaring.

Zo citeerde ik onlangs de Amerikaanse schrijver Mark Twain, zonder hem te noemen. Het kwam me op een boel complimenten te staan. Allerlei mensen lichtten de regel uit mijn column en zetten die op internet, omkranst met nederige emoticons, slap van bewondering. Ook op straat werd ik hierdoor soms per ongeluk voor briljant gehouden, en aan de telefoon.

Ik had gedacht dat iedereen dat citaat kende, dat het de bekendheid van tegeltjeswijsheden zelfs nog overtrof. Ik dacht zelfs dat het een beetje pijnlijk zou kunnen zijn als je iemand in het openbaar op dit kleine luchtgaatje in zijn algemene kennis wees. Eigenlijk had ik iedere keer moeten zeggen: is van Mark Twain hoor! Maar zo keek je een gegeven compliment niet alleen in de bek, naar mijn gevoel, maar wees je er ook nog eens een rotte kies in aan.

Dus liet ik de complimenten over me heenkomen. Niet voor mezelf, zelf heb je niks aan andermans veren – ze zitten nooit lekker, het zal een kwestie van pasvorm zijn. Maar puur om de gevoelens van anderen te sparen. Ethisch was dit misschien niet helemaal zuiver, maar dat is gedrag natuurlijk bijna nooit. Bovendien waren er genoeg gelegenheden voorbijgegaan waarin ik onterecht geen compliment had gekregen, en daar heb ik toen ook nooit iets van gezegd.

Maar de loftuitingen hielden aan, de complimenten bleven komen. Het werd ongemakkelijk, zeker toen de hoofdredacteur belde, helemaal enthousiast over mij. Laatst had je weer zo’n zinnetje, zei hij, dat ik dacht: wat is dat toch een unieke schrijver, niet normaal meer gewoon. Hoe ging dat ook alweer? Je moet nooit met idioten…?

Dof lepelde ik het citaat van Mark Twain op, dat het maatschappelijk debat trouwens ook vandaag nog akelig treffend beschrijft. Bedoel je die? Ja! Die!, zei hij. Schi-tte-rend! Die is van Mark Twain, zei ik. Sorry, het is een beetje vervelend, maar ik was ervan uitgegaan dat iedereen die kende, maar dat is helemaal niet zo, heb ik ontdekt, soms zijn dingen die ik weet helemaal niet algemeen bekend. Ondanks mijn diepe bescheidenheid ben ik er toch weer eens in geslaagd mezelf verschrikkelijk te onderschatten.

Even was het stil. Toen zei hij: dus je hebt het gewoon gejat?!?

Nou, gejat, zei ik. Vergist, is het meer. Ik dacht dat het nuffig zou zijn om met overbekende bronnen te zwaaien. In columns zijn woorden bovendien schaars, daar moet je zuinig mee zijn. Van de woorden die je schrijft, moeten er zoveel mogelijk van jezelf zijn – met een citatenboek krijgt iedere idioot een strookje vol.

Geen diefstal dus, zeg je, zei hij. Maar bescheidenheid. Juist, zei ik, plotseling een beetje moe. Hij zuchtte. Ik ook. Toch goed dat dit was opgehelderd. Hij had me bijna een aantrekkelijk voorstel gedaan.