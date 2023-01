Ik besefte dat het koffiesnobisme in een nieuwe, hogere stratosfeer was terechtgekomen

‘En doe ook nog maar zo’n zak van die Ethiopische pour-over', zei de man in de koffiewinkel, en ik als medeklant besefte dat het koffiesnobisme in een nieuwe, hogere stratosfeer was terechtgekomen.

Blijkbaar was er iets met de Ethiopische pour-over, want de man zei: ‘Hebben jullie ’m niet meer?’ De jongen achter de balie zei ‘no’, en de man antwoordde joviaal: ‘Never mind!’

Ik had wel een vermoeden wat pour-over zou kunnen zijn, maar ik googelde het toch en ik bleek gelijk te hebben: het is filterkoffie die je zelf opschenkt in plaats van dat het koffiezetapparaat het voor je doet.

Volgens pour-overfans is de koffiezetapparaatvergelijking heiligschennis, want pour-over is eigenlijk meditatie - je moet helemaal in het moment water van een specifieke temperatuur op de door jou uitverkoren gemalen boontjes gieten, en dat in het perfecte tempo. Niks knopje aan en pruttelen maar.

Ik wacht nu op een elitaire en dure reïncarnatie van de oploskoffie.