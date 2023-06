Ik moest vroeg op voor een afspraak in Groningen en alles ging goed. Tijdens de overstap in Almere kocht ik nog snel een banaan en haastte mij naar het perron, waar de trein naar Groningen al klaar stond. Snel erin. Hé, hij leek wel de verkeerde kant op te gaan – maar dat lag ongetwijfeld aan mijn niet-bestaande richtingsgevoel. Toen vertelde de conducteur dat we naar Amsterdam gingen, maar hij had zijn hoofd er waarschijnlijk niet bij. Heel menselijk.

Pas daarna kwam langzaam het besef dat ik in de verkeerde trein zat. Ik liet aan de mensen in Groningen weten dat ik later kwam en benadrukte dat ik wél op tijd was opgestaan; blijkbaar vond ik het belangrijk om over te komen als gedisciplineerd persoon, al had ik dan moeite met een ingewikkelde handeling als ‘overstappen’.

Ik at de banaan des onheils en gooide de schil zorgvuldig weg. Anders was ik er zeker over uitgegleden.