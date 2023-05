Iedereen zingt de lof van de spoorwegen, maar niemand neemt de moeite er iets van te maken

Het rechtstreekse boemeltje van Amsterdam naar Berlijn heeft twee uur nodig om Nederland uit te kruipen, en staat dan stil. Allemaal uitstappen, geen idee hoe het verder moet, het lost zich vast vanzelf weer op.

Ach, de trein. Al die stationnetjes, bedoelinkjes, vergezichtjes – iedereen zingt de lof van het spoor als verantwoord alternatief, maar niemand helpt het vooruit. Zelfs in de vette jaren van het gratis geld had geen politicus er wat voor over.

Het boemeltje kan met vier uur in Berlijn zijn. Dat het niet geregeld is, heeft oorzaken die verdwenen in het moeras van onwil, ijdelheid en praktische bezwaren. De boemel barst elke dag uit z’n voegen, er is meer vraag dan aanbod, maar hier werken de economische wetten niet. Wel de politieke: snelle spoorlijnen zijn niet sexy, en de aanleg ervan duurt langer dan een gemiddelde kabinetscarrière.

De rechtstreekse boemel naar Berlijn heeft twee uur nodig om het land uit te kruipen. Beeld Toine Heijmans

En zo staan vierhonderd passagiers op het perron elkaar te vertellen dat het de volgende keer toch weer de auto wordt, of het vliegtuig, ‘helaas’. Dat is het woord, ook bij de servicebalie. Geen extra trein, geen bussen, geen idee, ‘dat is zo besloten door de mensen op kantoor’. Een paar uur, dan komt de volgende boemel, de handige app waarschuwt alvast voor high demand expected.

Zo ver is het gekomen, dat de Nederlandse Spoorwegen het treinen naar Duitsland en België ontmoedigen – verantwoord reizen is mooi, maar alleen in je dromen.

Zoek eens op ‘openbaar vervoer’ in het regeerakkoord en een troebele mist trekt over de woorden. De stoere taal over een ‘Lelylijn’ naar het noorden verdampt in de passage dat Europa moet meebetalen. Het blijft toch een soort ontwikkelingswerk.

Vier jaar geleden nog spiegelde de staatssecretaris van treinen een blakende toekomst voor, met heerlijk snelle verbindingen, permanent zoemend tussen negen Nederlandse steden, plus hogesnelheidslijnen naar elke Europese hotspot en vooral Berlijn. Sindsdien is niets meer vernomen van haar Toekomstbeeld Openbaar Vervoer 2040, behalve dat het stilletjes met mooie woorden om het leven is gebracht (‘herijking’, ‘behoefte aan een gesprek over de weg naar de doelen’).

Nu rijden volgepropte treintjes door het land, almaar kleiner en duurder. De nieuwe staatssecretaris maalt er niet om, namens de politieke partij die vindt dat succesvolle mensen in een auto rijden. De trein is voor de rest.

Nooit krijgt het spoor een minister die eens stevig op tafel slaat. Zelfs de kleinste knelpunten zijn politiek te veel: het dieseltreintje tussen Nijmegen en Roermond kachelt nog steeds met uitpuilende wagons, de reden ligt in het moeras. Van de gaswinsten kon dit land tien Lelylijnen bouwen, ter compensatie krijgen de Groningers nu hun spoortje terug tussen Stadskanaal en Veendam. Dit staat in de tranentrekkende excuusbrief van het kabinet onder het kopje ‘hoogwaardige infrastructuur’ in kleine lettertjes: ‘deze projecten zullen niet van vandaag op morgen gerealiseerd zijn’.

De trein is aangenaam, snel, verantwoord en vriendelijk vervoer – de reclamebureaus van de NS weten er wel raad mee. Nooit was het verschil tussen beeld en werkelijkheid zo groot. Zelfs de Thalys naar Parijs is een duur en onbetrouwbaar ding geworden, met een mottig interieur. Onderwijl schieten in China hogesnelheidstreinen door het land, net als in Frankrijk, of in Italië waar ze de Fyra’s gebruiken die Nederland niet moest – een drama dat de afkeer van spoorlijnen verstevigde. De boemel naar Berlijn stopt in Hilversum, Amersfoort, Apeldoorn, Deventer, Almelo en Hengelo, stadjes met wethoudertjes die graag pronken met hun boemeltje naar Berlijn.

Over de grens, in Bad Bentheim, krijgt de trein een Duitse motorwagen, elke keer weer. En nu moeten vierhonderd passagiers, die al uren op een perron staan te wachten, in de volgende trein worden gepropt. Balkons overstromen, deuren werken niet, de airco valt uit zodat de wagons zich vullen met beklemming. Staand, urenlang, half zittend op rolkoffers wachten mensen op hun bestemming. ‘Het is een beetje gevaarlijk’, probeert de treinmanager nog door de intercom, ‘wilt u graag letten op zwangeren, ouderen en kinderen’.

Het lost zich vast vanzelf weer op.