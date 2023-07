Hoofdpijnopwekkend kosmisch idee bevestigd: tijd is kneedbaar en relatief

Van alle breinpijnigende ideeën die de kosmos over ons uitstrooit, is dit een van mijn favorieten: wie een oneindig scherpe telescoop zou bezitten, waarmee je extreem diep het heelal in kan kijken, zou daarin alles in slow motion zien.

Dat lijkt totaal waanzinnig. Kijk, daar tuimelt een planetoïde tergend traag richting een verre planeet en brandt langzaam – té langzaam – op in haar dampkring. Even verderop ontploft een ster in een krachtige, kraakheldere supernova, waarna zijn materiaal op lethargisch tempo het kosmische in dwarrelt. Zelfs op de zwierige, van zichzelf al trage dans van gehele sterrenstelsels lijkt welhaast een rem te staan.

Fantasie, zeker: de telescoop waarmee je zoiets kunt zien, bestaat niet. Zelfs de scherpste lens kan de details in het diepe heelal niet meer onderscheiden. Maar helemáál fantasie is het ook weer niet, zo bleek deze week. Wetenschappers presenteerden maandag in het vakblad Nature Astronomy namelijk wel degelijk bewijs dat het jonge heelal vijf maal zo traag beweegt als nu.

Dat dit zo moet zijn, is een gevolg van Einsteins relativiteitstheorie. Zulke verre sterrenstelsels bewegen namelijk snel bij ons vandaan, want het heelal dijt continu uit. Einstein liet op zijn beurt zien dat de klok van zo’n bewegend ding anders gaat lopen. Nadrukkelijk géén fantasie, overigens: onze gps-satellieten moeten daarvoor continu compenseren bij hun baan rond de aarde. Met de snelheid waarmee alles zo diep in de kosmos bij ons vandaan sjeest, kun je uitrekenen dat de klok op de afstand waarop je sterrenstelsels ziet zoals ze een miljard jaar na de oerknal bestonden, zo’n vijfmaal trager moet lopen.

Dat is wel – de naam van de theorie zegt het al – een relatief effect. Op een planeet die rond een ster draait op die verre kosmische locatie, zou juist óns deel van de ruimte trager lijken. Had ik al gezegd dat de kosmos ons soms hoofdpijnopwekkende ideeën voorschotelt?

Einstein zelf staafde al dit soort gedoe rond trager tikkende klokken overigens het liefst met wiskunde en zelfbedachte gedachtenexperimenten. Hij stelde zich dan bijvoorbeeld voor dat iemand op een perron staat en iemand anders in een voorbijrijdende trein zit. Vervolgens ging hij beredeneren wat er gebeurt met een tennisballetje dat zo iemand omhoog gooit, of met de wijzers in een horloge.

Op de schaal van het heelal heb je echter geen treinen en tennisballen meer nodig. Zélfs geen oneindig scherpe telescoop. Daar blijk je de variabele kosmische klok te kunnen betrappen met zogeheten quasars: superzware zwarte gaten die op hoog tempo geladen deeltjes het heelal inslingeren. Na het bekijken van 190 van dat soort quasars, en de manieren waarop ze vertraagden, concludeerden de onderzoekers dat de verste daarvan inderdaad vijf zo maal traag beweegt als in werkelijkheid.

Dat is bovenal leuk voor de almaar groeiende lijst met bewijs dat Einstein gelijk had: tijd is kneedbaar, vervormbaar en relatief. Maar nog leuker is het voor wie simpelweg wil wegdromen bij hoe stroperig de tijd is, zo kort na zijn ontstaan in de oerknal. Daarvoor neem ik ook die groeiende hoofdpijn graag voor lief.