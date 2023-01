Hoe grondig er ook gewist wordt, de beelden uit Marioepol blijven bestaan

In Dnipro werd een flat vernietigd. Het gat in het gebouw was groter dan wat er nog overeind stond. Op dronebeelden kon je zo in kamers kijken waarvan de vierde wand was weggeslagen. Zo keek je in het binnenste van een aantal voorbije levens tegelijk. Een keuken. Gele kastjes, groene wand, grijze stoelen rond de eettafel, appels op de fruitschaal.

Wat een beeld. Vergeet je nooit.

Maar je vergeet het dus wel, en sneller dan je je nu kunt voorstellen.

Het gaat over extra tanks, luchtafweergeschut, no boots on the ground. Over onjuiste inschattingen, over deserterende generaals, over ontdekte martelkelders en over de voorbereidingen voor een aanstaand voorjaarsoffensief. Het gaat over wat net is gebeurd, en over wat allemaal nog zal gaan gebeuren. Dat alles is al zó veel, zo duister dat wat geweest is automatisch naar de achtergrond van je geheugen wordt gedrukt. De ruimte in je hoofd is beperkt, de oorlog is dat niet.

Nieuwsuur bracht het bericht van kinderen die uit tehuizen worden geroofd. Oorlogsbuit. Ze worden naar Rusland gebracht, om Oekraïne te vergeten en Russen te worden. Het deed me denken aan nieuws van rond de Kerst: ‘Russen wissen alles wat Oekraïens is in Marioepol’. De stad die in april viel, wordt nu in hoog tempo gerussificeerd. Hoe Marioepol eruitzag vóór de invasie, toen Oekraïne nog Oekraïne was, is te zien in Mariupol: The People’s Story, een documentaire van Robin Barnwell die vorige week werd uitgezonden door 2doc.

Marioepol, zegt een van de geïnterviewden, presentator van een lokale tv-zender, was niet een stad om zomaar te zijn; het was de zin van het leven. Een ander, een arts, was er lang van overtuigd dat ze in de stad van de toekomst woonde.

Mariupol is een mozaïek van verminkingen. Op met de telefoon gefilmde beelden zie je onafzienbare hoeveelheden puin op wat ooit straten waren, ontwortelde bomen, metersdiepe inslagkraters, huizen zonder dak, geïmproviseerde graven in het plantsoen, flatgeraamtes. Op die beelden valt niets anders te ontdekken dan destructie en vernietiging, een stad waaruit alle leven is weggeknald.

Wat overblijft, zijn de mensen, de inwoners die Barnwell interviewt, en hun kinderen, klein nog. Dagen brachten ze door in schuilkelders, tot ze alle onderscheid tussen dag en nacht verloren waren. Uiteindelijk vluchtten ze, weg uit de stad waar hun toekomst leek te liggen.

Viktoria vertelt over haar in Rusland wonende vader die zei dat ze taart moest bakken om de Russen te verwelkomen, Alevtina over de verweesde labrador die hen volgde toen ze de stad te voet ontvluchtten en arts Oksana over een gewonde, hoogzwangere vrouw op een brancard, dezelfde vrouw die even symbool werd voor de Russische nietsontziendheid, tot er nieuwe misdaden volgden, nieuwe symbolen. Er is zoveel nieuws, elke dag, zo veel nieuw beelden waarvan je hoopte dat je ze nooit zou zien, dat de oude beelden steeds sneller plaatsmaken. Maar ergens, in een deel van je geheugen waar je goddank niet elke dag komt, blijven ze toch hangen.

Die vrouw op de brancard heette Irina. Toen Oksana haar verwondingen zag, wist ze direct dat het moeilijk zou worden haar te redden. Het ongeboren kind vertoonde geen teken van leven meer.

‘Red me maar niet’, zei Irina, ‘ik wil niet meer leven.’

Oksana weet zeker dat ze dat nooit van haar leven vergeet.

En bij elke vernietigende poging iets uit te wissen ontstaan zo talloze herinneringen die onuitwisbaar zullen blijken.