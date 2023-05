Hoe een Saturnusmaan een kosmische waterhalo het heelal in spuit

Twintig keer zo groot als de maan. Dat is het duizelingwekkende formaat van de pluim van water die astronomen hebben ontdekt met de James Webb-ruimtetelescoop, zo maakten ze deze week bekend. En dan is ‘pluim’ eigenlijk niet eens het goede woord: omdat de maan Enceladus, waarbij ze het waterspuwen ontdekten, in een grove 33 uur rond de planeet Saturnus zwiept, voedt die pluim in de praktijk een soort dikke donut, als een tuinslang waarmee je rondjes draait.

Een tuinslang, bovendien, die flink opgevoerd is ten opzichte van een aards exemplaar. Er stroomt namelijk zo’n 299 liter water per seconde uit, genoeg om een olympisch zwembad in een paar uur te vullen. Ter vergelijking: met een echte tuinslang ben je daar meer dan twee weken mee bezig.

Het is kosmisch spektakel waarbij je weg kunt dromen, al moet je brein daarvoor het meeste werk wel zelf doen. In tegenstelling tot de haarscherpe beelden van de diepe kosmos, levert James Webb hier met zijn instrumenten een brij van vierkante pixels waarin alleen het getrainde oog een waterpluim herkent.

En tóch illustreert dat beeld de kracht van de telescoop. Tot voor kort wisten astronomen namelijk wel dat uit Enceladus water spoot – eerder gemaakte foto’s laten die kosmische geisers in volle glorie zien – maar zo’n ijle waterdonut herkennen, is minder eenvoudig. Dan is zelfs een pixelbrij een prestatie van formaat.

De reden dat James Webb met zo veel aandacht kijkt naar één van in totaal meer dan honderd manen van Saturnus is overigens dat deze maan vermoedelijk ondergrondse oceanen herbergt. En dat is interessant vanuit het oogpunt van die eeuwige Grote Vraag: zijn wij alleen in het universum?

Wie zoekt naar buitenaards leven, zoekt in de praktijk namelijk vaak naar vloeibaar water. Simpelweg omdat het leven dat we kennen – dat op aarde – goed gedijt in een vochtige omgeving. Water is in de praktijk de ideale thuishaven voor de talloze pruttelende chemische reacties die het leven mogelijk maken. Vandaar dat de zone rond een ster waar op planeten vloeibaar water kan voorkomen ook wel de ‘leefbare zone’ wordt genoemd. Staat een planeet dichter bij de ster dan dampt het water weg, staat-ie verder weg dan bevriest het als ijs.

In het zonnestelsel is de aarde de enige levensvatbare planeet in die zone. Venus en Mars zitten op de randjes (al naar gelang de exacte definitie), maar blijken loeiheet door een uit de hand gelopen broeikaseffect (Venus) of niets meer dan een dorre woestijnwereld (Mars). Vandaar dat een handjevol ijsmanen de interesse van levenszoekers wekken, met Enceladus (en Jupitermaan Europa) als een van de meest interessante. Die potentiële locatie van leven blijkt nu bekroond met niets minder dan een reusachtige kosmische halo.