Hoe een reusachtig zwart gat door de kosmos racet en een stroom van sterren schept

Wanneer ik op een mooie lenteavond omhoog kijk naar de sterrenhemel, is veel daarvan vertrouwd. Ik zie bijvoorbeeld de kenmerkende ‘W’ van sterrenbeeld Cassiopeia, de steelpan van de Grote Beer of de heldere stip van onze buurplaneet Venus. Pak er vervolgens een sterrenkaart bij en je kunt zelfs heel exact de hemellocaties vinden waarop je als hobbyist een telescoop kunt richten om sterrenstelsels of uitwaaierende gasnevels te zien.

Dat alles geeft het gevoel dat we die nachtelijke hemel wel zo’n beetje kennen. Dat we alles genummerd hebben, namen gegeven en afgevinkt op onze sterrenkaarten. Dat is echter een dwaalgedachte, zo bleek ook onlangs weer, toen Nasa melding maakte van iets bijzonders. Iets dat ruimtetelescoop Hubble met zijn veel scherper dan menselijke blik had gezien in de diepte van het heelal.

Op een van de foto’s van de telescoop stond namelijk een klein lichtstreepje. Een zodanig irrelevant ogend dingetje dat wetenschappers eerst dachten dat ze met een vlekje te maken hadden, een afwijking, een verdwaalde flard kosmische straling die op Hubbles camera’s was gebotst misschien. Totdat bleek dat dat streepje juist iets heel bijzonders is: een superzwaar zwart gat dat losgeslagen door de ruimte racet met een stroom van sterren in zijn kielzog.

Het is de eerste keer dat wetenschappers zo’n enorm gat eenzaam door het heelal zien bewegen, zo schrijven ze in het vakblad The Astrophysical Journal Letters. Normaliter tref je zulke kosmische monsters namelijk in het centrum van sterrenstelsels. Ons eigen thuissterrenstelsel de Melkweg heeft er ook eentje: Saggitarius A*, vorig jaar nog op de foto gezet door de Event Horizon-telescoop. Al langer dachten astronomen dat wanneer twee sterrenstelsels botsen, een daarin aanwezig superzwaar zwart gat wellicht kan wegschieten. Niemand had zoiets ooit gezien, maar nu leek het raak.

Een streepje op de foto blijkt een losgeslagen zwart gat Beeld NASA, ESA, Pieter van Dokkum, Joseph DePasquale

Dat kleine streepje is in werkelijkheid reusachtig, met alle duizelingwekkende getallen die bij kosmische ontdekkingen horen. Zo heeft het zwarte gat de massa van twintig miljoen zonnen en beweegt het met een kleine 5,7 miljoen kilometer per uur door het heelal. Zodanig snel dat het in 14 minuten van de aarde naar de maan kan vliegen.

Zo’n monster dat op moordend tempo door het heelal trekt is een angstaanjagende gedachte, maar blijkt tegelijkertijd juist een bron van kosmische creatie. Doordat het zwarte gat op het gas ervoor botst, wordt dat zodanig samengeperst dat nieuwe sterren ontstaan. Ziedaar de bron van de sterrenstroom die het gevaarte met zich meetrekt: een staart van 200 duizend lichtjaar lang, tweemaal de diameter van de Melkweg.

Dat bizarre schouwspel speelt zich af op een klein stukje van de nachtelijke hemel, ergens tussen al die bekende sterren en planeten in. Een illustratie dat wat we daar zien in werkelijkheid slechts de minuscule voorhoede vormt van alles dat de kosmos verder aan het blote oog onttrekt.