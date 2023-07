Hij wilde graag nog even doorgaan maar ik had mijn portie alledaags racisme wel gehad

De wereld dringt op alle mogelijke manieren het huis binnen, als tocht. Meest via kranten en beeldschermen, soms met iemand die een klusje komt verrichten. De slotenmaker, een jongeman met een handdruk als een bankschroef. Hij is een man van zijn tijd, hij is aangeraakt door alomvattende moderne scepsis. Hij is het eens met Thierry Baudet, die zegt dat het verschil tussen een complottheorie en de werkelijkheid zes maanden is. De lariekoek van vandaag als de realiteit van morgen – het gelijk van de tijdvertraging.

Van het Sociaal en Cultureel Planbureau horen we dat we naar mensen met ‘een sterk afwijkende mening’ moeten luisteren omdat er aan de basis van het complotdenken valide maatschappelijke bezwaren kunnen liggen. Ik heb het geprobeerd, ik heb het echt geprobeerd, maar het probleem is dat de litanie van de werkelijkheidsverlater klinkt als tinnitus. Het drenst door alles heen, je wordt er horendol van.

De slotenmaker was niet alleen totaalscepticus, maar wist ook te vertellen dat Curaçaoënaars niet deugen omdat ze, zoals hij zei, afstamden van ‘mindere slaven’. Het verbaasde me dat te horen uit zijn mond, terwijl hij zelf zo donker was als wat. Omdat ik ben opgevoed met de socratische methode vroeg ik hem waar hij zijn wetenschap vandaan had – hij had het van horen zeggen. Nu was het zijn mening geworden.

‘Scholen’, zei ik tegen de slotenmaker, ‘vooral de goede, die zo de nadruk leggen op de stem van leerlingen, leren ons om waarde te hechten aan onze mening. Dit is misleidend. Een mening is eigenlijk de laagste vorm van menselijke kennis, ze vereist geen verantwoordelijkheid, geen begrip. De hoogste vorm van kennis, volgens George Eliot, is empathie, want die vereist dat we ons ego opschorten en ons verplaatsen in de wereld van een ander. Het vereist een diepgaand begrip, dat groter is dan het zelf.’

Ik zei er niet bij dat ik een voormalig decaan van San Francisco University High School citeerde, Bill Bullard, uit een toespraak voor studenten, wel hoopte ik dat de slotenmaker ook deze mening kritiekloos tot de zijne zou maken.

’s Middags reed ik op een klein industrieterrein naar een garagebedrijf, en slalomde tussen een menigte moslims door die bij een halal vleesgroothandel schapenvlees kocht voor het Offerfeest. Herdenking van Ibrahim die zijn zoon moet offeren, maar na tussenkomst van een aartsengel in plaats daarvan een ram mag slachten. Een grote, witte uitbeender in de voorhal was Ibrahim. Hij droeg een haarnetje op zijn kale hoofd en omhelsde de karkassen aan een haak met zijn ene arm terwijl hij ze met zijn vrije hand ontleedde. Het mes zwiepte tussen de pezen en botten door. Het breken van de ruggengraat was een indrukwekkend samengaan van kracht en techniek.

‘Gezegend Offerfeest’, zei ik toen ik even later de garage binnenkwam.

‘Praat me d’r niet van’, antwoordde de monteur. ‘Ik mag niet discrimineren maar het is gewoon raar volk.’ Hij wilde graag nog even doorgaan maar ik had mijn portie alledaags racisme wel gehad. Tweemaal was het naar de oppervlakte geborreld die dag, geëxtrapoleerd naar de wereld buiten mezelf ging het om een duizelingwekkende hoeveelheid. Overal was het, een gifwolk van kleine raciale verwensingen. Iedereen zei wat hij dacht, je hoefde je er niet langer voor te schamen – niet verrassend in een land waar extreem-rechtse partijen 28 van de 150 zetels in het parlement bezetten, en andere partijen hun populistische streken kopiëren om ze bij te houden. Zo rechts is dit land intussen dat je maar even je evenwicht hoeft te verliezen om extreem-rechts terrein binnen te struikelen. Door mijn angstdromen zweven stembiljetten.