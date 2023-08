Op weg naar Engeland overnachtten we in Calais, waar op het grote plein een Elton John-imitator bleek op te treden. Omdat de muziek zó hard stond dat je er ook in je hotelbed niet aan ontkwam, besloten we dan maar naar het concert te gaan. De niet-Elton deed de motoriek van Elton na, en natuurlijk ook zijn zang en pianospel. Hij gaf álles, ook al bestond zijn publiek uit verdwaalde toeristen.

Achter hem op het podium stond een voltallige band, gevormd door muzikanten die vast gewoon gelukkig waren, maar er niet per se zo uitzagen. ‘Elton’ trok zich niets van hen aan, want hij was er voor ons. Heel servicegericht verwerkte hij af en toe ‘Calais’ in Eltons teksten.

Mijn man, die bijna altijd positief is ingesteld, zei na afloop: ‘Ik denk dat minder mensen deze imitator hebben gezien dan de echte Elton. Dus dit is eigenlijk veel bijzonderder!’