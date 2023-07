Het zullen er nog veel meer worden, mannen en vrouwen in wie het litteken van de frontlijn niet meer dichtgroeit

Weerzien met Lviv. Dertien jaar geleden reed ik de stad binnen met de nachttrein uit Dnipro, nu aan het hoofd van een kleine colonne legergroene terreinwagens. Ze zijn aangekocht door Jaap Scholten en zijn stichting protectukraine.nl, om te worden afgeleverd aan legeronderdelen in Kiev. Elk van die wagens heeft nu het grootste deel van zijn leven achter de rug. Hun lot is gelijk aan dat van soldaten aan het front – ze zullen het in de rode zone misschien zes weken of misschien maar één dag uithouden, slechts een uitzondering komt erdoorheen.

Wie Lviv aandoet op zijn reis, hoopt eigenlijk in Lemberg aan te komen, eens de oostelijkste stad van de dubbelmonarchie. Lemberg was het veeltalige Habsburgse wonder van het fin de siècle, maar het bestaat niet meer. Lemberg is de stad waar Lviv nog altijd van droomt. Maar ook al is het nu opnieuw oorlog, de oude Galicische hoofdstad heeft zich onmiskenbaar weer opgericht na de verwoestingen en ontvolkingen van de vorige eeuw.

Het is een stad waar het lijkt of je de weg al kent, altijd kom je uit waar je naartoe onderweg leek te zijn. Je dwaalt op goed geluk door de smalle straten en komt uit bij een lege plaats, daar waar eens Di Goldene Royz-synagoge uit 1580 stond. In de oorlog werd ze door de nazi’s met de grond gelijkgemaakt. Haar oppervlakte is nu een vrolijke biertuin, waar elk uur een trompettist vanaf een hoge gaanderij zijn slepende repertoire speelt. Daarboven doorklieven gierzwaluwen luidkeels het hemelruim.

De oosters-orthodoxe Sint Andreaskerk is overvol. Er is veel om voor te bidden. Tien stadgenoten werden vorige week in hun slaap gedood door een Russische raket. Iemand zocht het doel uit, iemand gaf de opdracht, iemand drukte op ‘send’. De mensen staan tot achter in de uitpuilende kerk en prevelen hun paternosters. Iedereen wil de volgende ochtend gezond weer wakker worden, niemand wil in de vorige dag achterblijven. Maar Sint Andreas is de patroonheilige van vishandelaren en zeelieden en wordt aangeroepen door onvruchtbare vrouwen, tegen kruisraketten is ook hij niet opgewassen.

In de straten van Lviv zijn menstypes opgedoken die er vorige keer nog niet waren, hipsters met knotjes in hun haar en oorlogsveteranen in uniform. De hipsters dragen koptelefoons en zitten languit achter een beeldscherm aan kleine cafétafeltjes, de veteranen lopen rond met braces rond een arm of een been of hompelen op krukken door de straten. Hun verwondingen zijn nog vers. Soms staan ze stil om een sigaret te roken en met andere voorbijgangers te praten. Een oorlogsinvalide, schrijft Joseph Roth, mag rekenen op het respect van de wereld. En een oorlogsinvalide met een onderscheiding op dat van de regering. Maar wat als de oorlog eenmaal voorbij is? ‘Ze wapenden zich al tegen een nieuwe oorlog, tegen de pijn, tegen de prothesen, tegen de manke ledematen, tegen de kromme rug, tegen de slapeloze nachten en tegen de gezonden.’

Het zullen er nog veel meer worden, mannen en vrouwen die een onderdeel missen, in wie het litteken van de frontlijn niet meer dichtgroeit. Nu worden ze nog geadeld door hun uniform en hun verwondingen, maar als het op een dag voorbij is, zullen ze worden beschouwd als hinderlijke relicten uit een oorlog die iedereen zo vlug mogelijk wil vergeten. Liedjes uit een andere tijd. Bespaar ons je verhalen en herinneringen, bewaar ze maar voor herdenkingen en reünies. Roth had gelijk, de gezonden zijn de vijanden van straks, zij die zeggen ‘wat een treurig ding is de veteraan!’ Ze willen voort, ze willen niet langer omkijken, de toekomst kan alleen met geheugenverlies betreden worden.