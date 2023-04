Dinsdag zou het de middag, avond en vast ook nacht van het stikstofdebat zijn. Maar toen werd Mark Rutte ziek. Uw verslaggever heeft soms te doen met moderne wereldleiders, want tegenwoordig kun je niet meer volstaan met een missive via je liegende lijfarts die zich in nevelen hult over wat er met je aan de hand is, maar moet je je persoonlijk ziekmelden met een tweet die véél te veel fysieke informatie bevat.‘Na een doorwaakte nacht, omdat ik waarschijnlijk iets verkeerds heb gegeten, ben ik vandaag toch naar het ministerie gegaan. Helaas heb ik de voorzitter van de Tweede Kamer moeten vragen het debat van vandaag te verzetten naar morgen in de verwachting dat ik dan hersteld ben.’

Je weet gewoon dat Rutte die tweet zelf geschreven heeft, vanwege de veel te lange laatste zin, en de details ‘doorwaakt’ en ‘iets verkeerds gegeten’. De lezer, het hele land, gaat zich er als vanzelf een beeldende voorstelling bij maken.

Aaf Brandt Corstius doet eens per week op geheel eigen wijze verslag van een debat in politiek Den Haag.

Het vragenuur voorafgaand aan het gecancelde debat ging wel door, en daarin werd duidelijk dat sommige Kamerleden zich een beetje hadden opgetut voor dat stikstofdebat. Caroline van der Plas, koningin van het bal, droeg een korte, glanzende, blauwe zijden jas, Chinese stijl, met borduursels erop, en daaronder gloednieuwe kistjes. Anderen hadden de föhn door het haar gehaald, extra eyeliner, roze jurk.

Maar het was dus alleen maar vragenuur en stemmen.

Het vragenuur viel samen te vatten als ‘Dat verdomde grootkapitaal toch ook!’ Vraag één ging over Heineken en Grolsch, die sinds de invoering van statiegeld op blikjes op 1 april gewoon weigeren om daaraan mee te werken. De tweede vraag ging over de huiswerkinstituutindustrie, die inspeelt op de vraag van gestreste ouders die hun nog gestrestere kinderen een goede Citotoets willen laten maken. De derde vraag ging over gemene kredietbedrijven die arme mensen leningen verstrekken in de hoop dat ze die nooit kunnen terugbetalen, en zo iedereen de schuldhulp in jassen.

Wat leven we toch in een prachtige tijd.

Maar er zijn altijd mensen die het van de zonnige kant zien. Zo leek Erik Haverkort (VVD) ingehuurd door een bepaald biermerk toen hij bij de interruptiemicrofoon ging staan en met zijn keurige accent zei: ‘Bij ons in de Achterhoek hebben we dit probleem niet’. Hij doelde op biermerken die weigeren statiegeld op blikjes te eisen, ‘want wij drinken gewoon Grolsch met een beugel en daar zit allang statiegeld op’.

Bedankt, Erik Haverkort, namens Grolsch, voor de zendtijd.

Erik Haverkort vond dat minister Rob Jetten, die voor de statiegeldkwestie was ingechangeerd, oog moest hebben voor ‘de leefkant van de samenleving’. En met de leefkant bedoelde Haverkort dat de overheid het nog een tijdje door de vingers moet zien dat gigantische bierbedrijven weigeren om blikjes te recyclen.

Dan was er de kwestie van de Citotoets. Niet alleen wordt ouders een poot uitgedraaid door huiswerkbureaus die hun een hoger schooladvies voorspiegelen. Ook worden kinderen met ouders die dat niet kunnen betalen op achterstand gezet. En o ja, alle kinderen krijgen stress van de Cito en de druk die daar inmiddels op ligt.

Maar daar hadden we alwéér de zonnige kant. Pepijn van Houwelingen (FvD) zag de eindtoets in een ander licht. ‘Dat wedstrijdelement kan ook het beste uit leerlingen halen’, vond hij. ‘Je wil het beste cijfer van de klas. Zo kan de toets je stimuleren om het hoogst mogelijke cijfer te halen.’ Zo simpel kan het zijn. Je moet die toets gewoon als een wedstrijd zien.

Zelfs bij de vragen over kredietbedrijven die met leuzen als ‘buy now, pay later’ mensen in de schulden manoeuvreren, was er een lichtpunt. Ditmaal in de vorm van taalvirtuositeit. Daan de Kort van de VVD had het volgende bedacht: ‘Bij dit soort diensten is het buy now, gedupeerd later.’ Mooi.

De kwestie over schulden werd besloten met, ineens, een wel heel grote vraag aan minister Franc Weerwind. Lisa Westerveld van GroenLinks: ‘Het onderliggende probleem hier is natuurlijk armoede. Wanneer lost het kabinet de armoede op?’

De minister: ‘Dat lukt mij echt niet.’