Het vette respect van Caroline van der Plas en BBB: een vreemde gewaarwording

Toen Caroline van der Plas van de laatste stalbrand hoorde, in Sint-Oedenrode, was haar verslagenheid vanzelfsprekend groot – de 9.000 varkens hadden weinig te klagen gehad, ze lagen er rustig bij, na afloop, ze hadden er bijna niets van gemerkt, maar de boer was zijn hele stal kwijt, zijn hele werk.

Rustig ingeslapen, zo klinkt het. Alsof je nabestaanden over een geliefde hoort: hij ligt er mooi bij. Alsof Caroline zelf even is gaan kijken en gerustgesteld is teruggekeerd, de vingertoppen aan de borst – goh, toch even bang geweest dat de dieren het misschien vervelend hadden gevonden.

Er reageerden nogal wat brandweerlieden en agenten, sommige met veel ervaring met brandende stallen – elke maand gaan er wel één of twee in vlammen op. Op internet schreven ze over gillende en krijsende varkens, paarden en geiten, rennende vuurballetjes. Soms alle dieren dood, verbrand, gestikt, verdronken in bluswater, vaak nog levend, zwaargewond en met rookschade, die alsnog moeten worden afgemaakt.

Een stelletje ophitsers, vond Van der Plas. Het was algemeen bekend dat overledenen in een brand meestal al zijn bezweken door de rook. En stikken in rook moest ook best meevallen – vóór de paniek, schreef ze, zijn ze meestal al bewusteloos.

De varkens in de stal, opgehokt, zonder vluchtweg, die geen kant op konden, zijn volgens Van der Plas rustig op hun plek gebleven. Als er weer een filmpje rondgaat van een varken in het slachthuis, die levend in kokend water is gegooid of terechtgekomen, hoeven we niet te raden wat ze ervan zal zeggen: als het varken het niet leuk had gevonden, was het wel uit het bassin geklommen.

In een vorig leven was Van der Plas, als ik het goed zeg, een communicatie-achtige pr-lobbyist die als journalist bijdroeg aan boerenpublicaties. Toen deed ze ook al veel moeite om ons ervan te overtuigen dat dieren niet lijden in een brand. Dit moet het soort informatie zijn dat BBB aan alle kinderen voortaan verplicht wil laten onderwijzen.

Sommigen reageerden opgelucht op de verkiezingswinst van BBB. Van der Plas was gelukkig geen Wilders of Baudet. Toch is het verkiezingsprogramma aan de gretige kant, doordrenkt van de wens om de journalistiek te saneren en wetenschappers en leraren te dwingen het lied van stikstof en dierenleed met Caroline mee te zingen.

Overigens hebben ze van BBB intussen zelf ook ingezien dat vervolging van wetenschappers enzo misschien een stapje te ver gaat, en zijn de meldpunten uit het programma gehaald – Hey, zei Caroline ter verdediging, we zaten net in de politiek.

Het lijkt me een vreemde gewaarwording: je schrijft op wat je vindt in een verkiezingsprogramma, leest de boel daarna nog eens over en ontdekt plotseling dat je er allemaal gevaarlijke ideeën op na houdt. Je zou van schrik de politie bellen.

Er was deze week een rechtszaak van een fabrikant van stemmachines tegen de Amerikaanse nieuwszender Fox News, intussen geschikt voor bijna 800 miljoen dollar. Daaruit bleek dat Fox leugens over de stemmachines bleef verspreiden, en daarmee over de verkiezingsuitslag, omdat er met de waarheid niks te verdienen viel. Veel kijkers wilden leugens en daarom werden ze bediend. De kijker respecteren, werd het genoemd.

Te vrezen valt dat Caroline de boeren en burgers ontzettend respecteert.