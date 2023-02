Het universum gaf mij een boodschap, maar geen gebruiksaanwijzing

Nadat ik mijn rode kater in zijn nekvel heb gepakt om de wond die vorige week nog zijn oog was te verzorgen, rijd ik een vriend naar het ziekenhuis, waar zijn oog wordt onderzocht. In de wachtkamer zie ik vele ogen die het niet goed doen. Niet veel later, wandelend naar huis, passeer ik een man met een ooglapje die op zijn schouder een zwarte kat meedraagt. Het rechteroog van het beest is akelig opgezwollen. De man vertelt dat ze onderweg zijn naar de dierenarts.

Ik ben vereerd hoor, dat het universum juist mij uitkiest om een boodschap af te leveren, maar een gebruiksaanwijzing zou prettig zijn. Het thema is zien, zoveel is duidelijk, maar de vraag blijft: wát dan? Moet andermans ellende mij nederig stemmen, of gaat het om de veerkracht van de (tijdelijk) halfverblinde die toch dapper voortploegt? Kijken is een werkwoord, maar zelfs met helder zicht krijg je het zelden scherp.