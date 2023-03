Ik lees het boek I Have Some Questions for You van Rebecca Makkai. De hoofdpersoon geeft een podcastcursus op de kostschool waar zij zelf ooit leerling was. Een van haar cursisten besluit een true crime-podcast te maken over een moord die plaatsvond toen de hoofdpersoon nog op school zat. Er zijn dus klassieke elementen (‘kostschool’ en ‘moord’), maar ook moderne (‘podcast’), en die blijken allemaal heerlijk samen te gaan.

Het boek is zó’n pageturner dat ik tegen iedereen in mijn omgeving zeg: ‘Dit zou de nieuwe The Secret History kunnen zijn.’

Het probleem is alleen: ik heb het boek nog niet uit. En nu is mijn angst dat het eindigt op een manier die dusdanig teleurstellend is dat ik al mijn enthousiaste gekweel weer moet intrekken.

Ik ben bijna bij het einde en ik betrap mezelf erop dat ik het boek probeer aan te sporen: blijf goed tot het eind.