Het onderstel van mijn auto schuurt over de rotsblokken, terwijl Google Maps deze route voor mij uitkoos

Het mooie van de tijd dat ik zelf routes uitstippelde met papieren wegenkaarten, was dat ik toen nog zelf nadacht en met eigen ogen keek of wegen begaanbaar waren. Nu schuurt het onderstel van mijn auto over rotsblokken, krassen doornstruiken links en rechts in de lak en vindt Google Maps het allemaal prima, sterker: Google Maps heeft dit pad voor mij uitgekozen. Volgens Google mag ik hier 90 kilometer per uur, maar als ik harder dan 15 rijd is mijn auto er geweest. In het noordwesten van Europa barricaderen ze zulke wilde paden, zuidelijker en oostelijker mag een chauffeur vaak zelf ontdekken of een weg begaanbaar is.

Ik had na 200 meter al moeten omkeren, maar toen kwam de gedachte op die ik mezelf nu het meest verwijt: ‘Als Google Maps de route aanbeveelt, kan zulk slecht wegdek niet lang aanhouden.’ Het wordt slechter, het wordt nog slechter, het wordt een hachelijke onderneming, helaas, omkeren is na drie kilometer automutilatie een even hachelijke onderneming. Omdat ik door digitale navigatie in de penarie zit, zoek ik mijn heil in een papieren wegenkaart. Ik speur naar de dichtstbijzijnde verharde weg.

Als ik die weg in de verte al zie liggen, doemt een rotsblok op dat voor een terreinwagen al ‘uitdagend’ zou zijn, laat staan voor een doodgewone personenauto. Ik moet denken aan levensinzichten van mijn oma à la ‘als je denkt dat je alle hindernissen hebt overwonnen, blijkt de grootste nog op je pad te liggen’. Wat ga ik doen? Wachten op een legerhelikopter die mijn auto aan een kabel optilt en op de verharde weg zet? Ik doe iets wat ik als correspondent weleens deed als het wegdek erg tegenviel, namelijk ‘om de weg heen rijden’, dwars door de natuur. Het kraakt en het schuurt. Dat mijn auto nog rijdt, is 100 procent te danken aan mijn beschermengel en 0 procent aan Google.