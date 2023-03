Het NOS-Journaal plakte een vrolijke pleister op het IPCC-rapport

Ik stuitte op het fraaie woord ‘weggezelligen’. Meteen dacht ik aan: een extra vrolijke pleister op de schaafwond van de kleuter, zeven uur pimpampetten met het kroost om de verregende vakantiedag te redden. Kleine gestes en opofferingen die kinderleed verzachten; hartstikke mooi.

Maar het woord stond in een commentaar op het NOS Journaal, dat het nieuws moest brengen over een nóg iets angstaanjagender klimaatrapport van het IPCC, uitgerekend in de week dat ons land massaal tegen de natuur stemde. We zagen wetenschappers ernstig vertellen over tikkende tijdbommen die de mensheid bedreigen. Daarna kwam snel de vrolijke pleister: een reportage over een wijnboer in Twente, voor wie de gevolgen van de opwarming ‘best prettig’ zijn. In beeld verschenen groene wijnranken en glazen vol frisse rosé. Het IPCC was weggezelligd.

De reporter: ‘En mag het, met die ellendige klimaatdreiging, er toch een glaasje bij drinken?’ Ja hoor, mag. Je kan er zelfs een gezellig potje PimPamPet bij spelen.