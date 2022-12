Het Nederlandse charmeoffensief richting Marokko: effectief realisme of sinterklaasdiplomatie?

Moet Nederland minder tamboereren op mensenrechten om andere doelen te bereiken - zoals gas, veiligheid of minder immigratie? Onlangs was er er daarover in de Kamer een hoogdravend debat waarin minister Wopke Hoekstra pleitte voor ‘effectief realisme’. Ruben Brekelmans (VVD) vroeg: ‘Zijn wij bereid vuile handen te maken?’

Het antwoord op die vraag ligt besloten in het Nederlandse charmeoffensief richting Marokko. Starring Mark Rutte & the Four Amigos (Blok, Kaag, Knapen, Hoekstra). Om de hele saga te begrijpen, moeten we terug naar de protesten in de Rif en minister Stef Blok die in 2018 de straffen (tot 20 jaar) voor sommige protestleiders ‘aan de hoge kant’ noemde. Dat raakte de lange tenen van Rabat. Er werd geen afgewezen asielzoeker meer teruggenomen.

Over de auteur Arnout Brouwers is historicus en redacteur van de Volkskrant. Hij schrijft om de week een wisselcolumn met Arie Elshout.

Eind 2019 zegde de Marokkaanse ambassadeur alhier een afspraak af met staatssecretaris Ankie Broekers Knol - een diplomatieke schoffering. Broekers-Knol klaagde dat ze Marokko ‘niet binnenkomt’ om over afgewezen asielzoekers te praten. De oppositie zag een ‘puinhoop’, de VVD riep om ‘tegenmaatregelen’.

Het kabinet was de wanhoop nabij. Een premier met de handen in het haar. Diplomaten bijna kauwend op hun stropdas, zo erg was het. Besloten werd tot de vlucht vooruit. De diplomaten gingen aan de slag. En zie - op 8 juli 2021 werd een ‘actieplan’ met Marokko ondertekend.

Een doorbraak, bleek achteraf. Dit is waar het verhaal de Twilight Zone ingaat. In Marokko publiceerden pers en autoriteiten over delen van het actieplan, dat voorzag in samenwerking op tal van gebieden. In Nederland reageerden mensenrechtenactivisten als Habib el Kaddouri bezorgd - hoezo wederzijds inlichten over de financiering van ngo’s, hoezo het ‘samenbrengen’ van de Marokkaanse gemeenschap in Nederland?

Gevoelig, hush hush

Verder bleef het stil. Op diezelfde 8 juli waarop haar topambtenaar het actieplan ondertekende in een virtueel feestje met Rabat, zei minister Sigrid Kaag (Bloks opvolgster) gevraagd naar Marokko door Kati Piri (PvdA), daarover niets tegen de Kamer. Kaag kondigde wel ‘een proces van politieke consultaties’ aan. Ze zou er, vanwege de ‘verschillende belangen en het risico op conflicten’ in een brief op terugkomen. Gevoelig, hush hush.

De processen tegen Marokkaanse journalisten, zoals tegen Omar Radi die ten onrechte werd beschuldigd een spion voor Nederland te zijn (!) ‘volgen we op de voet’, zei Kaag. ‘De Nederlandse ambassade woont de rechtszaak ook bij.’ Alleen: dat was niet zo, erkende het ministerie later. Nederland liet lang alle kansen liggen een publiek signaal af te geven dat de aantijging onzin was. Druk achter de schermen is effectiever, heette het. Kort na ondertekening van het actieplan werd Radi veroordeeld.

De door Kaag beloofde brief arriveerde vijf maanden later, op 14 december, ondertekend door Ben Knapen. Marokko was nu ‘een stabiele factor in de regio’ en een ‘essentiële en strategische partner’. Het actieplan deed zijn intrede, met het nieuws dat gewerkt ging worden aan een uitleveringsverdrag - een gevoelige kwestie voor Marokkaanse Nederlanders die de lange arm van Rabat vrezen. Nadat Knapen was opgevolgd door Hoekstra schoof Nederland ook richting Rabat inzake de Westelijke Sahara, een gevalletje Marokkaans neokolonialisme. Alles uit de kast!

Actieplan openbaar

Vorige week, na eindeloos vragen, trekken en duwen door Piri, werd het actieplan openbaar - 16 maanden na ondertekening. Nu kan iedereen het fijne zinnetje lezen over niet-inmenging in elkaars binnenlandse aangelegenheden, de migratiesamenwerking inclusief ‘terug- en overname’. En wéér een nieuwtje: er komt een Marokkaans Cultureel Centrum in Amsterdam - naar verluidt een verrassing voor het Amsterdamse stadsbestuur.

Dit alles, en wellicht meer, om afgewezen asielzoekers te kunnen terugsturen? Tot nu toe pas een handvol, trouwens. Piri is niet tegen migratiedeals (zoals eerder met Turkije), maar niet als uitruil voor mensenrechten. ‘We hebben geleerd dat het moeilijk is afspraken te maken met autocratische landen, omdat die zich er nooit aan houden.’ Brekelmans is wel blij met de ingezette koers en de ‘prioriteit bij veiligheid en migratie’.

Marokko speelt dit dossier goed uit, zegt el Kaddouri. ‘Het lijkt wel chantagepolitiek.’ Of het ‘effectief realisme’ is of sinterklaas-diplomatie (alles weggeven, niets terugkrijgen) moet nog blijken.

Als het kabinet, nadat elke andere aanpak mislukt was, besloot tot een charmeoffensief met het nodige water bij de wijn, vanwaar dan het achterhouden van informatie? We schamen ons toch zeker nergens voor?