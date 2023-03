Het mysterie Stolz: aanklampen en in zijn spoor blijven op weg naar het buitenaardse

Verschijnt er opeens een schaatser uit Amerika op het ijs van wie ik weleens had gehoord maar veel meer ook niet; die jongen gaat bij de WK afstanden van start op de 500 meter, knalt er even 34,10 uit en haalt de gouden medaille op. Voor de 1.000 meter verzekert Wennemars ons dat we nu de ware Kjeld Nuis zullen leren kennen; komt die Amerikaanse gast er weer aan en schaatst gewoon wéér iedereen naar huis, Kjeld en Erben niet uitgezonderd. Zondag, de 1.500 meter. Je denkt: het zal toch niet? Maar het zal toch wel: weer goud.

Ik kom niet zo vaak meer in Thialf, maar nu had ik erbij moeten zijn. Er worden nu eenmaal niet elke dag legendes gelanceerd en de komst van ijsheilige Eric Heiden (vijf keer olympisch goud), een jaar of 45 geleden, had ik ook al gemist.

Het gebeurt altijd onverwacht en onaangekondigd: de Verlosser die neerdaalt op het ijs en ons ontdoet van oude records en gewoonten.

Opgegroeid op rendierboerderij

Hij heet Jordan Stolz en hij komt net als Heiden uit de staat Wisconsin. Veel meer weten we niet. Ja, dat hij is opgegroeid op een rendierboerderij en dat hij samen met zijn zusje leerde schaatsen op de vijver achter de boerderij (de mythe Ard Schenk leerde ook schaatsen op een vijver achter de boerderij). In mei wordt Jordan 19 en zijn moeder zegt dat hij lui is. De rest is een mysterie.

Het is vaker vertoond. Er komt een piepjonge anonieme Amerikaan uit het niets en die verslaat onze jongens alsof het krabbelaars op houtjes zijn. Lacht wat in de camera, zegt dat het great en fantastic was en gaat weer back home, trainen, ons in verbijstering achterlatend: wat is er precies gebeurd?

Dit: die jongen is drie keer wereldkampioen geworden en heeft onze schaatshelden vernederd. Ze dachten dat ze achteruit schaatsten, zo hard ging-ie. Geen spoortje van respect, noch eerbied voor tradities.

Vroeger hadden we Mart Smeets die bij dit soort noodsituaties onmiddellijk het vliegtuig pakte naar Wisconsin om er poolshoogte te gaan nemen en het mirakel zijn geheim te ontfutselen. Zo kwam hij erachter dat Heiden een soort schaatsplank had ontwikkeld en dat hij daarop zeven dagen per week acht uur per dag tekeer ging. Op sokken. Dat kenden wij niet, maar even later stond elke Nederlandse schaatser op een schaatsplank.

Studio Sport moet onmiddellijk Bert Maalderink naar Kewaskum sturen. We móeten weten wat Stolz doet.

Alleen kneuzen schaatsen in VS

Hoe bestaat dat toch? In Amerika wordt alleen geschaatst door kneuzen die te slecht waren in football en baseball, te klein voor basketbal of te mager voor ijshockey. Dus dan maar schaatsen. Eerst kunnen ze amper pootje-over, twee jaar later zijn ze wereldkampioen.

Heiden, Flaim, Hedrick, Davis: ze waren ook een beetje gek, misschien verklaart dat iets. Stolz maakt een vrij normale indruk, maar dat moet schijn zijn.

Al onze wetenschappelijke kennis, trainingsregimes, talentontwikkeling en schaatsdiëten: gooi maar weg. Jordan Stolz gaat de komende jaren alles winnen en alle wereldrecords verbeteren, dus er staat ons maar één ding te doen: afkijken, aanklampen en in zijn spoor blijven op weg naar het buitenaardse.

Het schijnt dat hij midden in de nacht zijn trainingsrondjes draait op de baan in Milwaukee en dat je dan de duivel hoort lachen.

Mijn broer was wel in Thialf.

‘Stolz gezien?’ appte ik.

‘Bijna volmaakt,’ antwoordde hij.