Het liefst had ik haar tegen de boze buitenwereld in mijn armen genomen. Maar dat zou het alleen maar erger maken

Ik had het meisje wel gezien, de jonge vrouw, halverwege de lange, eenzame wandelweg tussen het water en een onbestemd stuk verlaten stadsgroen. Ze liep een flink eind voor me, maar ik liep sneller en haalde haar langzaam in, zonder over mezelf na te denken als een gevaar of een bedreiging, wat ik misschien beter wel had kunnen doen.

Toen ik haar naderde, trok ze haar schouders al ongewoon hoog op, maar terwijl ik haar passeerde, dook ze plotseling helemaal ineen, als iemand die vreselijk geslagen gaat worden. Haar gezicht verstijfde van angst, alsof ze al die honderden meters die ik haar had achtervolgd, gedacht had dat ik haar achtervolgde en nu tot de aanval over zou gaan.

Maar ja, wat kan ik zeggen? Ik loop gewoon hard. Het is geen wandelen. En geen rennen. Het is iets ertussenin. Ik zweet, kortom. Ik hijg. Ik weet zelf ook wel dat het er niet uitziet. Normaal was ik er dan ook niet over begonnen, maar nu is het noodzakelijke informatie.

Het meisje was zo hartverscheurend bang dat alles in mijn vaderhart haar meteen wilde geruststellen, ach, kind toch, wilde zeggen, schrik je van mij? Laat ik je schrikken? Het liefst had ik haar tegen de boze buitenwereld in mijn armen genomen en stil maar gezegd, voor mij hoef je echt niet bang te zijn, hoor. Ik doe niks. Ik heb nog nooit wat gedaan.

Maar ja – ik weet ook wel dat ik het daarmee alleen maar erger zou maken. Degene voor wie ze me hield, maakte het me onmogelijk te zijn wie ik ben, of wil zijn: een man, ik zeg het maar even zelf, om niet bang voor te hoeven zijn. Wat volgens mij precies, dat was het paradoxale, het soort man was dat zij, het meisje, de zeer jonge vrouw – ik heb niet naar haar leeftijd gevraagd – op dat moment het liefste voor zich had.

Even dacht ik zelfs dat we op dat moment allebei precies even graag wilden dat ik normaal was, ongevaarlijk voor anderen. Maar dat kon niet kloppen natuurlijk, zij voelde zich bedreigd, ik niet, en zij wilde het op dat moment natuurlijk veel grager, het allergraagst, misschien wel, heel acuut ook, daarbij vergeleken was mijn verlangen mild en chronisch.

Je bent wie je lijkt, het was niet anders – ik had haar graag willen geruststellen, maar ik, 51 jaar, sportschoenen, joggingbroek, regenjack, bleek, ongeschoren, zwetend en hijgend, had er de uitmonstering niet voor. Ik zag eruit als een dader, wat erg slecht uitkwam, maar tegelijkertijd natuurlijk ook gewoon de hele oorzaak was van alles.

De snelste manier om haar te kalmeren was om hetzelfde te blijven doen, haar in hetzelfde hijgende moordtempo voorbij te lopen en in het voorbijgaan zo ontspannen mogelijk hoi te zeggen, wat niet lukte natuurlijk, het kwam er veel te hoog, nerveus en schuldbewust uit, het gevoel achterlatend dat ze aan iets gevaarlijks was ontsnapt.