Het leek me beter om onze rat nog geen naam te geven

Zittend op mijn voordek zag ik hoe een enorme rat zich in een plantenbak nestelde, zich oprolde en in slaap viel. In mijn hoofd vormden zich woorden als ‘ziekte’, ‘plaag’ en ‘ongedierte’, maar het is verbazingwekkend hoe snel je van ‘ieeuw’ naar ‘aahw’ schakelt als je een bruin vachtje op en neer ziet gaan op het ritme van een vredige ademhaling. ‘Laat hem’, zei ik tegen mijn poezen, die overduidelijk zinden op een aanval, ‘het is nu ónze rat.’

Intussen las ik verder in een artikel over Freek Vonk, die vertelde dat hij is ‘bevallen’ van een Costa Ricaanse larve die hij Kwak heeft genoemd. ‘Als man zijnde’ vond Freek dit erg bijzonder. Ook verzachtte het de pijn over het lot van Kwik en Kwek, twee andere larven die tot wasdom kwamen in zijn dijbeen, maar de geboorte helaas niet ‘overleefden’.

Hierna leek het me beter om onze rat voorlopig nog geen naam te geven.