Het is voor iedereen beter als M&M’s hun waffel houden

In de Verenigde Staten woedt een bittere strijd over pratende snoepjes, die voorlopig is geëindigd in een overwinning voor conservatief rechts. Nadat Fox News-presentator Tucker Carlson zich een vuurrood hoofd had geschreeuwd omdat M&M’s niet langer sexy waren (de groene draagt geen hoge hakken meer), of lesbisch bleken (de groene en de bruine houden elkaars handjes vast), of body positivity uitstraalden (de paarse is ‘obese’), voert producent Mars de ‘spokescandies’ niet langer pratend op in commercials.

Ik zou dit een grof schandaal moeten vinden, want vooruitstrevendheid is goed en Tucker Carlson een idioot, maar dat vind ik niet. Ik vind dat snoepjes hun waffel moeten houden. Dat Mars niet moet proberen geld te verdienen over de rug van de tijdgeest en dat mensen hun cultuurstrijd met open vizier moeten uitvechten, en niet via de ongezonde producten van het grootkapitaal.

Als de M&M’s terugkeren met een witte puntmuts of een bloksnor plus spuuglok ben ik bereid deze mening te herzien.