Wat is flow? Een interessante kwestie, die meestal wordt behandeld in bladen als Flow.

Het was verfrissend dat het semantische discours rondom dit begrip op zondagavond naar een gans andere arena werd verplaatst, namelijk die van NOS Studio Voetbal. Rafael van der Vaart zei dat Feyenoord veel beter was geweest dan Ajax, en concludeerde: ‘Ze zitten gewoon in een flow.’

Ibrahim Afellay reageerde gestoken: ‘Flow, daar kun je niet meer van spreken als je toch het héle seizoen op drie fronten zó meestrijdt. Dan is het toch geen flow meer? Dan is het toch gewoon kwaliteit?’ Columnist Süleyman Öztürk viel hem bij, dit was geen flow!

Het is vaker een probleem bij vage termen: wat betekenen ze eigenlijk? Is flow iets wat je overkomt, een soort geluk? Of is het een beloning voor hard werken?

Van der Vaart bedoelde het juist allemaal zo hartelijk. Hij keek beteuterd de tafel rond en zei: ‘Het lijkt of jullie me verkeerd begrijpen.’