In de Vlaamse kustplaats De Haan kun je allerlei soorten skelters huren. Je hebt ze voor zes personen, voor vier, en natuurlijk ook voor één. Voor de allerkleinsten zijn er karretjes met een stok eraan, zodat vader of moeder kan duwen als het trappen niet meer gaat.

Op de boulevard kwam zo’n karretje aan, het was roze met bloemetjes erop. Een tevreden meisje liet zich rijden.

‘Het is precies een hippiekarretje, met die bloemetjes,’ zei de moeder, die aan het duwen was.

‘Wà?’ vroeg haar dochter.

‘Het is precies een hippiekarretje,’ herhaalde de moeder.

‘Wà?’ Het kind begreep waarschijnlijk het woord ‘hippiekarretje’ niet, maar voor die mogelijkheid had de moeder momenteel de mentale ruimte niet.

‘Ik zei: het is precies een hippiekarretje!’

‘Wà?’

‘Het is een hippiekarretje! Ik ga het niet nog eens herhalen.’

‘Wà?’

Zo ging het door tot alleen het ‘wà?’ nog overbleef, als de roep van een nieuw soort meeuw.