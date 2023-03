Het is niet erg als je last van de zeurzak hebt, dat heb ik zelf ook vaak. Elke winter scheurt-ie wel een of twee keer open

Als je geluk zou uitdrukken op een schaal van 1 tot 10, zeggen de mensen die ervoor hebben doorgeleerd, heeft iedereen daarop een eigen, persoonlijke bandbreedte. Tussen 2 en 7 bijvoorbeeld, tussen 4 en 8 of 6 en 9; alle varianten zijn mogelijk. Daarbinnen kun je naar hartelust stijgen en dalen, maar je kunt nooit gelukkiger worden dan je plafond, en nooit ongelukkiger dan je bodem, al geven ze je een miljoen of hakken je een paar benen af.

De bandbreedte van mijn vriendin is de hoogste van allemaal; het is haast niet te geloven hoe hoog. Ik ken haar al 18 jaar en nog vraag ik me elke week wel een paar keer af, als ze bijvoorbeeld na een lange werkdag natgeregend thuiskomt, wat heeft ze toch te lachen, wat is er zo leuk, waar komt al die redeloze vrolijkheid vandaan?

Maar de laatste tijd zijn ondanks de bandbreedtetheorie toch haarscheurtjes ontstaan in het gewapende beton van haar humeur. Voor het eerst zie ik haar chagrijnig. Ze kijkt niet langer stralend door me heen, maar vlak voor zich, donker. Er zit spanning op haar schouders, haar aura vonkt vijandig.

Zelf wijt ze de veranderingen aan de pre-menopauze. Ze somt de klachten op – moe, prikkelbaar, gespannen, en ja, die heeft ze wel. Maar klopte dat wel? Was ze daar niet veel te jong voor? Ik bedoelde: ze is negen jaar jonger dan ik. Kunnen mensen die negen jaar jonger zijn dan ik al middelbare klachten krijgen? Hou oud moest ik zelf dan wel niet zijn?

Als je met klachten het internet op gaat, vind je altijd wel een diagnose. Soms meer dan één. Dan kun je kiezen. Wist ze zeker dat het niet wat anders was, een plotseling opspelende zeurzak bijvoorbeeld? De klachten leken wel op elkaar, dat zou ze moeten toegeven. Van de buitenkant zag je het verschil haast niet.

Het is niet erg als je last van de zeurzak hebt, je hoeft je niet te schamen, het komt in de beste families voor. Ik heb het zelf ook vaak. Elke winter scheurt-ie wel een of twee keer open en liggen mijn ergernissen en tegenvallers als gebutste boodschappen op straat.

Toch vraag ik er verder niet naar – als je de poppen wilt zien dansen, moet je iemand in de pre-menopauze vragen of ze wel zeker weet dat ze geen zeikerd is. En terecht trouwens. Je kunt zoiets niet meer maken, vind ik, al wil je het nog zo graag weten, al ben je nog zo onbevooroordeeld nieuwsgierig.

Veel maakt het ook niet uit. ‘Je moet aardig doen tegen mensen die niet aardig doen.’ Daniël Lohues zingt het niet voor niets, ‘die hebben het ’t hardste nodig’. Ik wil alleen zelf zo graag dat het de zeurzak is, het is een wensdiagnose. Ik blijf er jonger bij en je herstelt er veel sneller van. Half april en je bent er meestal wel weer vanaf.