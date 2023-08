Het grote onderzoek over een bewustzijn van AI hanteert de methode ‘radio uit elkaar halen’

‘We zijn bezig de radio uit elkaar te halen om te kijken waar de muziek zit.’ Met dit citaat illustreert biologisch psycholoog Sarah Durnston in haar boek The Universe, Life and Everything wat volgens haar een belangrijke beperking van de (harde) wetenschap is: ze reduceert de mens tot materie, waarmee er nauwelijks ruimte is voor het wonder van het (menselijke) bewustzijn.

Het is geen toeval dat deze uitspraak een plek kreeg in het boek De zin van het leven van Volkskrant-collega Fokke Obbema, die Durnston enkele jaren geleden interviewde. De ondertitel is al even veelzeggend: gesprekken over de essentie van ons bestaan. En al even logisch is het dat Durnston géén plek kreeg in het deze week gepubliceerde grote onderzoek naar de vraag of kunstmatige intelligentie bewustzijn kan hebben.

Over de auteur Laurens Verhagen schrijft voor de Volkskrant over technologie, internet en kunstmatige intelligentie. Daarvoor was hij onder andere hoofdredacteur van nu.nl.

De batterij wetenschappers (afkomstig uit de filosofie, AI, psychologie en neurowetenschap) hanteert namelijk nadrukkelijk de methode ‘de radio uit elkaar halen’. Dat betekent een omarming van neurowetenschappelijke theorieën over ons bewustzijn, alle stevig verankerd in het computationeel functionalisme.

Dat is een nogal technische benadering van de hersenen, waarbij het meer gaat om moleculen, synapsen en hersenprocessen dan om de vraag hoe het kan dat fysieke processen leiden tot een bewuste, subjectieve ervaring. Waarom wordt de ene persoon wel en de andere niet geraakt door een strijkkwartet van de late Beethoven? Een minutieuze beschrijving van de hersenprocessen schiet zijn doel voorbij.

Eerst maar even een spoiler alert: ja, AI-systemen kunnen bewustzijn hebben, stellen de onderzoekers. Maar dan wel het soort bewustzijn dat het resultaat is van het uitvoeren van berekeningen. Daarmee zal de vaak hoogoplopende discussie over de vraag of AI bewustzijn kan hebben bepaald niet verstommen. Het hele onderzoek, hoe indrukwekkend ook, heeft immers wat weg van een cirkelredenering: ‘We hanteren deze hypothese om pragmatische redenen: anders dan rivaliserende opvattingen betekent dit dat bewustzijn in AI in principe mogelijk is.’ Logisch dus dat het antwoord ja is.

De vraag is of dat erg is; misschien is een dergelijke, pragmatische benadering wel de enige juiste. Dat suggereert in elk geval ook de Nederlandse hoogleraar cognitieve neurowetenschap Victor Lamme: ‘Natuurlijk geeft een beschrijving op moleculair niveau van de processen in het brein nog geen volledig begrip van het bewustzijn. Maar met het constateren van die beperking kom je niet veel verder.’

Aan de andere kant van het debat staat een techniekfilosoof als Luciano Floridi, die iedere discussie over de vraag of machines bewustzijn kunnen hebben een intellectuele aanfluiting vindt. ‘Er zijn wel duizend definities van bewustzijn. Kan ik er een vinden waaruit blijkt dat machines bewustzijn hebben? Natuurlijk kan dat. Maar wat schiet je ermee op? Het is stuitend arrogant om uitspraken te doen over zulke complexe dingen.’

Stuitend arrogant? Misschien. Maar dat was Plato ook toen hij zijn grotallegorie opschreef. Interessanter is de vraag of je er iets mee opschiet. Niet als je de pretentie hebt een totaalverklaring over het bewustzijn te geven. Vermoedelijk wel als het uitgangspunt is om AI-systemen weer wat slimmer te maken. Nu de muziek nog.