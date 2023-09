Het echte verhaal, zonder ruis, dat vertelt Chemours liever op de ‘zomermiddagwandeling’

Stel: je bent directeur van een chemisch bedrijf dat teflon en andere coatings produceert. In Dordrecht, waar je gevestigd bent, zijn de bodem en het oppervlaktewater dankzij jouw bedrijf aantoonbaar vervuild. Omwonenden mogen geen groenten meer uit eigen tuin eten. Kinderen kunnen niet meer met water spelen.

Je stoot zogenoemde pfas uit, van die stoffen die bijna voor eeuwig zijn. Tot een jaar of tien geleden vond de vervuiling plaats op een dramatische schaal. In Dordrecht en omgeving zit het afval van toen nog steeds in de bodem.

Nog steeds ga je door met vervuilen, zij het in mindere mate. Vorige week kreeg jouw bedrijf, dat Chemours heet, een dwangsom van maximaal 1,25 miljoen euro opgelegd als je niet subiet stopt met het lozen van een pfas-soort in het gemeentelijke riool.

Omdat het met jou zo uit de hand is gelopen, organiseren ze op het provinciehuis van Zuid-Holland een meerdaagse hoorzitting. Welk verhaal vertel je daar? Trek je het boetekleed aan, betuig je spijt?

Natuurlijk niet. Jij hebt een beter verhaal. Jij bent van teflon. Jij stelde voormalig CDA-superspindoctor Jack de Vries al eens aan als toezichthouder. Dit is hoe jij kritiek van je af laat glijden, in vijf stappen.

1. Vertel hoe fijn je het vindt dat jij je verhaal mag doen. Je wilt een goede buur zijn. Jij bent van de dialoog. Jij woont ook in Dordrecht. Benadruk dat je vandaag komt om het gesprek ‘voort te zetten’ – net alsof je de hele tijd met de gedupeerden in gesprek bent.

Begin over de ‘zondagmiddagwandelingen’. Wie het echte verhaal wil horen, zonder ruis, met objectieve feiten, is van harte welkom op een zomermiddagwandeling op je bedrijventerrein, deze vrijdag is er weer een.

2. Benadruk hoe transparant je opereert bij problemen. Zoek het daarbij niet al te recent, zoals nu met een rechtszaak die je probeerde af te kopen en de lozingen in het riool waarbij je alle betrokkenheid ontkent.

Nee, je vertelt gewoon over een ‘lekkage onder ons fabrieksterrein’ ergens in de jaren negentig. Ach, zo’n ongelukje in de keuken, dat heeft iedereen weleens. Benoem dat je al decennia investeert in de beste technologieën. Kniesoor die erop let dat je deze technologieën volgens de Milieudienst Rijnmond niet inzet om alle vervuiling te voorkomen.

3. Verdraai zaken. Je verwijt de Milieudienst ‘naming and shaming’ omdat ze die dwangsom hebben opgelegd, maar dát benadruk je niet. Doe alsof je het uitstekend kunt vinden met de overheidsinstanties die tevergeefs proberen om bij jou de gifkraan dicht te draaien. Jij waardeert het hoe ‘deze autoriteiten’ ‘transparant en proactief’ communiceren.

Een inwoner van Dordrecht spreekt tot de politici in het provinciehuis van Zuid-Holland.

4. Geef de schuld aan de media. De zaak is in beweging gebracht door Follow the Money en kwam afgelopen zomer aan bod in het programma Zembla. Noem dit ‘suggestieve berichtgeving’.

Maar pas wel een béétje op. Veilig vanachter de computer kon je de redactie van Zembla best e-mailen dat ze aan ‘muckraking’, zeg maar schandaaljournalistiek, doen. Maar achter de microfoon komt dat te hard over. Straks gaan de bodes nog hulp voor je regelen. Pretendeer dat je voor rede vatbaar bent.

5. Houd de regie. Vertrek op tijd. Als jij je verhaal hebt gedaan, dan kom je daarna niet weer. Ook al gaat de hoorzitting alleen maar over jou, bij een tweede dag met insprekers zit jij niet in de zaal op de publieke tribune.

Je komt dus niet luisteren naar de Dordtse moeder die vertelt hoe haar zoontje zijn worteltjes uit de moestuin niet kan opeten, maar na het oogsten in de kliko moet gooien, dat is nu eenmaal de oekaze van het RIVM omdat jij zo’n megavervuiler bent, zo’n verhaal waarvan de Statenleden stil zijn.

De speeltuinbeheerder die het water door een toxicoloog liet onderzoeken, uitslagen dieprood, en daarop helaas moest verbieden dat er nog met water wordt gespeeld (‘de kinderen vinden mij nu echt niet meer aardig’), die hoef jij ook niet aan te horen.

Rotburen. Ze willen zelfs aangifte doen.

Maar als ze jouw echte verhaal willen horen, dan blijven ze natuurlijk welkom op de zomermiddagwandeling.

a.vanes@volkskrant.nl