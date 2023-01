Het besef schokt me telkens weer: Nederland heeft nog nooit een vrouwelijke premier gehad

Jacinda Ardern. Ik geef het toe, de afgelopen jaren ben ik, zonder veel over haar te weten, van haar gaan houden. Goed, ik wist wel wat. De dingen die de internationale media haalden en die sinds de aankondiging van haar aftreden als premier van Nieuw-Zeeland opnieuw werden opgedist. Dat ze in 2017 aantrad als jongste vrouwelijke regeringsleider ter wereld. Dat ze tijdens haar premierschap beviel van haar eerste kind en dat ze haar baby meenam naar de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. Dat haar optreden na de aanslagen in Christchurch in 2019 indruk maakte en dat ze werd geroemd als toonbeeld van nieuw leiderschap.

Maar ook dat ze kritiek kreeg, veel meer dan mannen in haar positie ooit krijgen, op haar uiterlijk en de manier waarop ze het ouderschap invulde. Onverholen seksisme. Kortgeleden, tijdens een staatsbezoek van de Finse premier, Sanna Marin, presteerde een journalist het tijdens een persconferentie te vragen of ze elkaar ontmoetten, omdat ze ongeveer dezelfde leeftijd hadden en ‘veel overeenkomsten’. Jacinda Ardern dient hem van repliek met de vaststelling dat een dergelijke vraag nooit aan mannelijke regeringsleiders wordt gesteld en dat als twee vrouwen elkaar ontmoeten, dit niet alleen vanwege hun geslacht is. Sanna Marin vult aan: ‘Ja, we ontmoeten elkaar natuurlijk omdat we premiers zijn.’

OVER DE AUTEUR Aisha Dutrieux is rechter en schrijver. Dutrieux is in januari gastcolumnist voor de Volkskrant, die elke maand iemand uitnodigt een serie columns te publiceren op volkskrant.nl/opinie. Deze gastcolumn is op persoonlijke titel geschreven.

Ik hou van Jacinda Ardern, en ook van Sanna Marin, omdat ze geen man zijn. En omdat ze geen enkele moeite doen om dat te verbergen.

Het is geen nieuws, toch schokt het besef me telkens weer: Nederland heeft nog nooit een vrouwelijke premier gehad. Het is inmiddels alweer zeventig jaar geleden dat er voor het eerst een vrouw toetrad tot een Nederlands kabinet: Anna de Waal, staatssecretaris van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen. Drie jaar later, in 1956, wordt Marga Klompé benoemd als eerste vrouwelijke minister, van Maatschappelijk Werk. Langzaam – héél langzaam – kruipt het aantal vrouwelijke bewindspersonen in Nederlandse kabinetten omhoog. En ondanks Mark Ruttes fameuze woorden – ‘Mijn streven is de beste mensen te vinden. De verdeling man-vrouw is secundair’ – zit er gelukkig een duidelijk stijgende lijn in het aantal vrouwen in zijn opeenvolgende kabinetten.

Ik heb twee dochters in de basisschoolleeftijd. Zij zien mogelijkheden die ik destijds niet zag. Ik constateerde weliswaar dat in de westerse wereld bazen van grote bedrijven vrijwel altijd mannen waren. Witte mannen in een – toen nog meestal zwart – pak. Dat wetenschappers mannen waren. Schoolhoofden. Wereldleiders. Dat deze mannen dingen bepaalden en dat dit niet altijd gunstig uitpakte voor vrouwen. Ik constateerde dit, maar het kwam nauwelijks in me op dat je dit soort dingen zou kunnen veranderen. Dat je als meisje, als vrouw, zou kunnen besluiten premier te willen worden. En ik denk dat dit voor veel meisjes van mijn generatie gold.

Mijn dochters – fervent Jeugdjournaal-kijkers – zien vrouwen als Jacinda Ardern en Sanna Marin. Vrouwen die geen enkele moeite doen om te verbergen dat ze vrouw zijn, en toch premier zijn. Omdat je hiervoor niet ‘one of the guys’ hoeft te zijn. Je hoeft niet meedogenloos te zijn (Margaret Thatcher), of je te kleden in hoekige broekpakken (Angela Merkel) om te bewijzen dat je weliswaar een vrouw bent, maar heus niet soft. Heus niet afgeleid door uiterlijk vertoon.

Mijn jongste heeft besloten dat ze de eerste vrouwelijke premier van Nederland wil worden. Ik gun het haar van harte, maar ik hoop toch echt dat haar plan niet slaagt. Dat we al na de eerstvolgende verkiezingen onze eerste vrouwelijke premier op het bordes zien staan. Laat ‘de beste mens’ dit keer een vrouw zijn.

Voor iedereen die nu moppert dat het toch helemaal niet uitmaakt of de premier een man of een vrouw is: het maakt wel degelijk uit. Als het echt niet uit zou maken, namelijk, dan hadden we allang een keer een vrouwelijke premier gehad. Het feit dat het tot nu toe altijd mannen zijn geweest, toont aan dat geslacht wel degelijk een rol speelt.

Omdat, zoals altijd, het risico bestaat dat er na de aankomende verkiezingen weer een man naar voren geschoven wordt – ‘Er is gekozen voor kwaliteit, niet voor een man of een vrouw. Er waren gewoon geen geschikte vrouwelijke kandidaten’ – roep ik bij deze álle vrouwen van Nederland op: meld je aan bij een politieke partij naar keuze en laat de partijtop weten dat je beschikbaar bent als premier (#ikbenbeschikbaar). Samen zijn we onontkoombaar. Geen politieke ervaring? Geen probleem, de verkiezingen zijn pas over twee jaar.