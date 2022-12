Het anti-overheidssentiment is veel groter dan het falen van de overheid rechtvaardigt

Weinig is ergerlijker dan de term ‘roverheid’. De ogenschijnlijk flauwe woordspeling, tot voor kort nog slechts gebezigd door belastinghatende proleten, is wijdverspreid geraakt met het immer voortwoekerende anti-overheidssentiment. Het voormalige rijkenwoordje wordt inmiddels net zo vaak gebruikt door mensen van wie helemaal niets te roven valt, maar het woord gebruiken om aan te geven dat onze politici zich er vooral voor zichzelf zitten, hun zakken vullen en onbetrouwbaar zijn.

‘Roverheid’ is aldus de apotheose van het rechts-populistische monsterverbond tussen haves en have-nots. Van een wereld waarin egoïstische pandjesmelkers worden bewonderd, terwijl ministers die nog geen twee ton verdienen wordt verweten ‘zakkenvullers’ te zijn. Maar ook een wereld waarin veel journalisten en politici zelf meewerken aan het beeld van een onbetrouwbare overheid, door scoringsdrift en onevenredig veel aandacht voor affaires en relletjes. Daarbij elkaar zelfs in toenemende mate beconcurrerend; het lijkt alsof het succes van Pieter Omtzigt bij sommige journalisten tot toegenomen sensatiezucht heeft geleid.

Maar in Nederland is het anti-overheidssentiment veel groter dan het falen van de overheid rechtvaardigt. Nu snap ik heus dat de Haagse hofvijver lange tijd zó rimpelloos was, dat parlementair journalisten er dan maar zelf wat stenen in gooiden om het nog een beetje spannend te houden. Maar die tijd is al lang over, en dus zullen journalisten zich moeten afvragen wat nu eigenlijk het effect is van al dat onderzoekspopulisme, opblazen van kleinigheden en de eeuwige jacht op een hypocrisieverwijtje – hun sensatiezucht, kortom.

Het fenomeen ‘netwerkcorruptie’, sinds de mondkapjesdeal van Sywert van Lienden erg in zwang, is een goed voorbeeld. Natuurlijk is vriendjespolitiek iets om scherp op te zijn, maar in dat merkwaardige woord beluister ik toch vooral een zekere jaloezie op landen waar ze nog échte corruptie hebben. Omdat die brave sukkels in onze overheid maar weigeren massaal aan nepotisme, belangenverstrengeling en omkoping te doen, doen we maar alsof een goed gevulde rolodex of het bezoeken van bijeenkomsten net zo erg is. Maar dat is het natuurlijk niet.

Een ander voorbeeld is de casus-Arib. Er lag een vrij overzichtelijke en eenduidige klacht tegen de voormalige Kamervoorzitter, maar de parlementaire pers koos er bijna unaniem voor om in te zetten op een vergezochte, maar spannende verklaring: een samenzwering van voorzitter, presidium en ambtelijke top om Arib eruit te werken. De berichtgeving over de affaire stond bovendien bol van de misinterpretaties, gretigheid en persoonlijke voorkeuren – met Kamervoorzitter Bergkamp als grote boeman.

De allergrootste aanjager van de anti-overheidsretoriek blijft echter de volkomen uit proportie geblazen toeslagenaffaire. Daarmee wil ik uitdrukkelijk het leed van de 25 duizend getroffen gezinnen niet bagatelliseren, maar wie ziet hoe de affaire erbij wordt gesleept bij allerlei (vermeend) ander leed, krijgt het schaamrood op de kaken. Zelfs vastgoedbeleggers, zelf toch niet vies van een potje netwerken en bovendien schatplichtig aan de overheid die hen decennialang belastingvrij liet rentenieren, jammeren tegenwoordig dat zij zich ‘bedreigd’ en ‘onveilig’ voelen door het overheidsbeleid. Net als de toeslagenouders.

Vanzelfsprekend hebben journalisten de plicht onze overheid kritisch te benaderen, maar de berichtgeving van sommige journalisten is dikwijls schadelijker voor het vertrouwen in onze overheid dan die misstanden zelf. Een goede journalist zou bovendien zeer voorzichtig moeten zijn met het veralgemeniseren van een misstand als symptomatisch voor de gehele overheid. Net zoals het terecht is dat krantenredacties reflecteren op hun volgzaamheid ten opzichte van de overheid in de coronacrisis, zou ook de verslaggeving rondom politieke affaires best eens kritisch geëvalueerd mogen worden.