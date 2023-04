Herbert knuffelt ten afscheid met Maarten en Ben Healy blijkt uit Ierland te komen

Bert Wagendorp Beeld -

Maarten Ducrot was zondag voor de laatste keer te horen als wielercommentator, samen met Herbert Dijkstra deed hij verslag van de Amstel Gold Race. De wedstrijd verliep zo voorspelbaar dat de Volkskrant er maandag voor koos groot uit te pakken met de vrouwenkoers en de manneneditie af te doen met een éénkolommertje – gezien het ruimtegebrek een terechte keuze.

Terwijl Pogacar op zijn gemakje vooruit reed luisterde ik nog één keer naar Maarten Ducrot, de man met de soms even onnavolgbare als intrigerende koersredenaties. Want dat was het verschil met de helderziende José De Cauwer van de VRT: Maarten Ducrot tastte over het koersverloop ook vaak in het duister. En als het een keer wel duidelijk was wat er gebeurde, begon hij over ‘tekentafelwielrennen’ – de romanticus Ducrot nam het op voor het ondoorzichtige.

Herbert en Maarten voerden zondag nog één keer hun succesnummer op: de absurde dialoog voor twee heren. Het ging ditmaal over Ben Healy, die tweede dreigde te worden. Over Pogacar was alles wel zo’n beetje gezegd: dat hij uit Slovenië komt, dat er naast zijn huis een berg ligt en dat hij op zijn 24ste al tweemaal de Tour heeft gewonnen.

‘Healy komt uit Ierland,’ zei Herbert.

Maarten: ‘Hij is geboren in Kingswinford en dat ligt inderdaad in Ierland.’

Herbert: ‘Hij ziet eruit als een Italiaan.’

Maarten: ‘Meer als een Colombiaan, maar het is dus een Ier.’

Herbert: ‘Inderdaad. Hij is de jongste etappewinnaar aller tijden in de Tour de l’Avenir. Dan betekent iets, voor een Ier.’

Maarten: ‘Zeker voor een Ier.’

Ik wilde nu heel graag meer te weten komen over Healy’s Ierse moeder (simpel maar lief mens), zijn drankzuchtige vader, de aardappelziekte, Guinness en eeuwige Ierse motregen. Helaas beschikten Herbert en Maarten niet over die info.

Herbert: ‘Healy heeft die typisch Ierse taaiheid. Maarten, jij hebt nog met de Ier Kelly gekoerst, die was ook taai. Maar wat weten we van Healy, behalve dat hij net als Kelly uit Ierland komt?’

Maarten (zoekt in zijn laptop wanhopig naar info over Healy): ‘Hij heeft een Italiaanse klotekoers gewonnen. Veel meer weten we niet. Ja, dat hij op een Colombiaan lijkt en uit Ierland komt.’

Herbert: ‘Dat klopt, hij lijkt op een Colombiaan. Maar hij komt uit Ierland.’

Maarten: ‘Dat is juist. Uit Ierland. Healy is dé verrassing. Daar gaan we nog van horen, van deze Ier.’

Herbert: ‘Inderdaad, uit Ierland. Dat kan niet anders.’

Pogacar kwam over de finish en won na twee Tourzeges eindelijk ook de Gold Race. Hij kon weer een koers afvinken. Achter hem werd de Healy (Ier) tweede.

Herbert overhandigde Maarten een afscheidscadeau: een grote foto van hen beiden in de Tour, waarop je Ducrot wielergegevens in zijn laptop zag kloppen. ‘Foto is uit 2018,’ zei Herbert behulpzaam, en hij kondigde aan dat hij Maarten een knuffel ging geven. Maarten zat ontroerd met de mond vol tanden. ‘Zestien keer samen de Tour,’ zei Herbert, maar Maarten brak niet, hij dacht aan zijn trouwe viervoeter.

‘Hij was een verhalenverteller,’ zei Tom Dumoulin even later tegen Dione de Graaff over Ducrot, ‘zo heb ik hem altijd gezien, als een verhalenverteller.’ Dat was een juiste analyse en een groot compliment.