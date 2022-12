Hèhè, er komt eindelijk een heffing aan de pomp

Op deze plek schrijven Peter Giesen en Sheila Sitalsing beurtelings wat hun is opgevallen op de weg of in de berm.

Eindelijk. De elegantste, meest voor de hand liggende, meest logische, meest precieze maatregel om het CO2-uitstotende deel van de autovloot verantwoordelijk te maken voor die uitstoot, is in aantocht. Een heffing aan de pomp.

De maatregel komt uit Brussel en is al geruime tijd onderweg. Eerst was ze een plan op de tekentafels van onze duurzaamheidstsaar Frans Timmermans, toen een minuscuul brokje in grootse voorstellen om in het rijkste deel van de wereld een iets bescheidenere CO2-voetafdruk na te streven. Nu is ze na een aantal tussenstations een onderhandelingsresultaat tussen onderhandelaars van de EU-lidstaten en het Europees Parlement. Daarmee is ze er nog niet, want er ligt een lange en kronkelige weg tussen een Brussels voornemen en vermoedelijk een dubbeltje per liter benzine extra bij het pompstation (of 12 cent extra per liter diesel, zo berekende een Duits rekenbureau).

De vervuiler betaalt is een even simpel als oud principe dat in de praktijk evenwel vrijwel nergens wordt toegepast. Meestal geldt: de vervuiler wentelt af. Op anderen die lager in de pikorde van de consumptie staan, en anders wel op de lucht, op het water, op de grond, op het collectief, op de kinderen, op de mensen die nog geboren moeten worden.

In de Europese duurzaamheidsplannen, die immens zijn en veelomvattend, wemelt het van de pogingen om dat principe eindelijk eens toe te passen zoals het hoort. Met steeds schaarsere en daardoor duurdere certificaten voor CO2-uitstoot voor de grootindustrie. Met CO2-heffingen op vervuilende importproducten zoals staal en cement uit andere werelddelen. En met hogere energiekosten voor de consument. Net als kleinverbruikers van benzine en diesel krijgen ook kleinverbruikers van aardgas straks via hun energiebedrijf een rekening voor het recht om vervuilend te zijn.

Bij het radiostation BNR liet men luisteraars inbellen om te reageren op de stelling ‘Autorijden wordt voor mij onbetaalbaar!’. Er belden goeddeels brave mannen in, die het een zeer begrijpelijke en prima maatregel vinden. Één inbeller vermoedde een complot van een geheime wereldregering die het klimaatprobleem heeft verzonnen. En een inbeller had een valide punt: wat als je als zelfstandige voor je werk de hele dag moet rondrijden en dus geen werkgever hebt op wie jij dat allemaal kunt afwentelen? Ook daar zal ongetwijfeld een andere afwentelmogelijkheid voor komen, vermoedde de presentator: de overheid! Sowieso komt er smeergeld bij, in de vorm van een fonds om kwetsbare huishoudens te helpen met de energierekeningen, en om energiebesparende alternatieven aantrekkelijker te maken met behulp van subsidies en andere lokkertjes.

De beoogde invoerdatum ligt ergens in 2027. Nog vier jaar om te sparen voor een elektrische auto.