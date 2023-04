Heel gek, ik hoefde mijn vrouw niet uit te leggen wat Sophie Straat bedoelt

In het lied Mannen zingt smartlappenzangeres Sophie Straat over een vrouwelijke vrijwilliger die in een park een tuin staat te wieden. Er loopt een man langs die haar eerst van ongevraagde adviezen voorziet en dan zegt: ‘Weet je wat: laat mij maar even.’ Wanneer de vrouw laat weten liever lekker zelf te blijven schoffelen, informeert hij of het misschien ‘die tijd van de maand’ is.

In een afgeladen muziekzaal bracht de zangeres het lied met een heerlijke snik, aangevuurd door een jong, activistisch en grotendeels vrouwelijk publiek, dat eensgezind de conclusie meebrulde: ‘Máááánnen, jullie tijd is voorbij.’

Raadselachtig goed geluimd door deze toch best pittige boodschap verliet ik na afloop de zaal, helaas net te laat om even verderop nog de toneelvoorstelling All Men Must Die mee te pikken. Voordeel was dat mijn vrouw nu nog niet sliep, zodat ik haar kon uitleggen waarom Mannen zo’n belangrijk lied is. Jammer was dan weer dat zij dat al wist.