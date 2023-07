Had Vingegaard nou niet even één trapje extra kunnen doen voor Wout?

Als het eerste weekend van de Tour de France maatgevend is voor de rest van de Ronde, krijgen we de komende weken een smakelijk spektakel voorgeschoteld. De start in Baskenland was al boeiender dan de hele Giro en, ook belangrijk, Tadej Pogacar heeft er weer ouderwets zin in. Zijn polsblessure is kennelijk over en Pogi denkt maar aan één ding: aanvallen. Zijn grote tegenstrever Vingegaard kon met pijn en moeite in zijn wiel blijven en had nog juist voldoende energie om met zijn hoofd te schudden: vandaag rijd ik niet mee en morgen waarschijnlijk ook niet.

Het leuke van wielrennen is, behalve de fysieke krachtmeting, ook het psychologische gevecht. Ook daarvan werden de contouren in de eerste twee etappes duidelijk: het is Jumbo-Visma tegen de rest, en dan met name tegen het UAE van Pogacar en het Ineos van een hele roedel andere klasbakken. Het Leitmotiv van 2023 is wraak voor de dominantie van Jumbo in de Tour van vorig jaar; dominantie leidt in de sport nu eenmaal vaak tot het verwijt van arrogantie en als verliezers ergens niet tegen kunnen is dat het. Dat zag je zelfs aan de demarrage waarmee Lafay zondag een beslissend gaatje sloeg zonder dat er werd gereageerd: iedereen mocht winnen, als het maar niet Wout van Aert van Jumbo was.

Als je eenmaal wordt omringd door belagers wrijven journalisten maar al graag nog wat zout in de wonde. Han Kock, die onmin ruikt als een kat muizen, draalde zondag niet: had Vingegaard in de kopgroep nou niet even één trapje extra kunnen doen om Lafay terug te halen en Wout de zege te bezorgen? Uit het antwoord van Wilco Kelderman op Kocks vragen kon je afleiden dat Wilco dat inderdaad ook vond: Aha! Als we daar geen splijtzwam zijn kopje boven de grond zagen uitsteken.

Over de auteur

Bert Wagendorp is voormalig sportverslaggever van de Volkskrant, oprichter van wielertijdschrift De Muur en auteur van wielerroman Ventoux. Hij schrijft wekelijks een sportcolumn voor de krant, die niet noodzakelijkerwijs de mening van de redactie reflecteert. Lees hier onze richtlijnen voor columns.

Waarnemers ter plekke zagen Van Aert zondag na afloop boos in de ploegleidersauto stappen en interviews weigeren. Daar had je het al. Ik weet niet of er ook dit jaar weer een Tourdocumentaire wordt gemaakt, maar als dat het geval is verheug ik me nu al over de beelden van de gespannen sfeer aan de Jumbo-eettafel.

Vingegaard had zijn Tourzege van vorig jaar vooral aan Van Aert te danken en in het wielrennen behoort tegenover elke dienst een wederdienst te staan. Maar Vingegaard deed niets. Wout sprintte zich nog een ongeluk, maar Lafay was er al. Vooral de Vlaamse pers is erg gevoelig voor elk vermoeden van tegenwerking van hun Wout en erg populair is de Deen daar sowieso niet. ‘Vingegaard bleef in de buik van de groep zitten’, stond er op de site van Sporza – je kon het verwijt ruiken.

De komende tijd zal de focus zich richten op de verhouding tussen de twee matadoren: heeft Wout nog wel zin om zich het zuur achter de ogen te trappen voor die Deense visfileerder? Eén verkeerde blik van Wout richting Vingegaard of vice versa kan voldoende zijn voor de conclusie dat de twee elkaar haten en dan kan het wrikken beginnen. Zie dan als ploegleider de sfeer maar eens goed te houden.

Het dreigt in alle opzichten een fascinerende Tour de France te worden.